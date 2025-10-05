Cruz Azul rescata agónico empate ante Tigres, pero pierde a un titular importante para el clásico contra el América

El sábado 4 de octubre del 2025, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la UANL recibieron la visita de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, para el partido correspondiente a la jornada número 12 por el torneo de Apertura 2025.

Todo pintaba para que los aficionados disfrutaran de uno de los mejores encuentros en lo que va del campeonato mexicano, y aunque esto no se reflejó con muchos goles, las emociones siempre estuvieron presentes.

Los locales sorprendieron incluso a sus propios aficionados al salir a la cancha con una línea de cinco. Sin embargo, esto, en lugar de provocar que Tigres UANL brindara una actuación meramente defensiva, generó un factor sorpresa entre los defensores cementeros.

Tigres UANL v Atlas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Se fueron al descanso con el marcador empatado 0-0, pero los goles llegaron en la segunda mitad. Juan Brunetta logró una pared fenómenal con Ángel Correa, y con un disparo potente desde afuera del área mandó el esférico a guardar, adelantando a los Tigres y desatando la locura en el 'Volcán'.

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Pero Cruz Azul no se dio por vencido. Continúo luchando hasta el último segundo, y obtuvo su recompensa en los instantes finales, cuando el defensa central brasileño de los Tigres Joaquim Pereira cometió una falta imprudente en el área.

El árbitro, en una primera instancia, dejó pasar la jugada. Pero luego de consultarlo con el VAR, no se la pensó dos veces y marcó penal en contra de Tigres. Nahuel Guzmán intentó intimidar al cobrador; el silbante incluso lo amonestó. Ángel Sepúlveda, por su parte, definió de forma fenomenal justo al centro de la portería, dejando parado al guardameta de Tigres y concretando un empate con sabor a victoria.

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

No obstante, en medio de las sonrisas, hay un par de malas noticias para la causa celeste. La primera, que suman ya tres partidos sin conocer de victoria (dos empates y una derrota). La segunda, que no podrán contar con Gonzalo Piovi para el clásico frente al América, por acumulación de tarjetas amarillas.