Cruz Azul vs Atlas: previa, predicciones y alineaciones

Cruz Azul y Atlas se verán las caras este fin de semana para definir cuál de las dos escuadras avanzará a las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En la ida, la Máquina Celeste consiguió un marcador de 3-2 en el Estadio Jalisco. Sin embargo, parece que la eliminatoria sigue abierta y que los Zorros venderán cara la eliminación.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre la vuelta de cuartos de final entre Cruz Azul y Atlas: dónde y cómo ver, horario, probables alineaciones, noticias, pronóstico y más.

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Atlas?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Estadio Azteca

: Estadio Azteca Fecha : sábado 9 de mayo

: sábado 9 de mayo Hora: 23:15 horas (ET), 21:15 horas (México)

Últimos 10 enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y el Atlas

Cruz Azul : 3

: 3 Empate : 4

: 4 Atlas: 3

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Atlas Atlas 2-3 Cruz Azul 02/05/26 Atlas 2-3 Cruz Azul 02/05/26 Cruz Azul 4-1 Necaxa 26/04/26 Chivas 1-0 Atlas 27/04/26 Querétaro 1-1 Cruz Azul 21/04/26 Atlas 2-1 Mazatlán 19/04/26 Cruz Azul 1-1 Tijuana 18/04/26 Tijuana 0-0 Atlas 13/04/26 Cruz Azul 1-1 Los Angeles FC 14/04/26 Atlas 1-2 Atlético San Luis 07/04/26

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Atlas por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online México TUDN, Vix Premium, Canal 5 Estados Unidos Vix Premium, TUDN, CBSSN, Univision

Últimas noticias del Cruz Azul

La dinámica de Cruz Azul ha cambiado tras la salida de Nicolás Larcamón y la llegada de Joel Huiqui. Ex exdefensa central ha logrado recuperar al vestuario y ha realizado algunos ajustes tácticos que se han traducido en dos victorias para la Máquina Celeste. De acuerdo con algunos reportes periodísticos, no se descarta que Huiqui pueda continuar al frente del proyecto en caso de que el club consiga el campeonato.

Atlas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El banquillo de Cruz Azul es uno de los más deseados de la Liga MX. Tras la salida de Larcamón han sonado algunos nombres como el de Matías Almeyda y Antonio 'Turco' Mohamed. El nombre de Nuno Almeida, exasistente de Xavi Hernández en el Al-Sadd, sonó como una posibilidad para tomar a la Máquina Celeste, no obstante, esta opción parece casi imposible.

Posible alineación del Cruz Azul contra el Atlas (4-3-3): Kevin Mier; Jorge Rodarte, Amaury García, Willer Ditta, Omar Campos; Gonzalo Piovi, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino; Carlos Rotondi, José Paradela, Christian Ebere.

Últimas noticias del Atlas

A pesar de la derrota en la ida de los cuartos de final, Diego Cocca, entrenador del Atlas, consideró que la remontada en el Estadio Azteca es posible. El estratega argentino reconoció la gran plantilla con la que cuenta la Máquina Celeste, pero aseguró que buscarán la hazaña.

Hay muchas cosas rescatables. El equipo iba perdiendo 0-2 y no bajó los brazos. Tal vez el empate hubiera sido más justo y nos habría dejado una mejor sensación (...) No nos podemos reprochar nada. Está Cruz Azul enfrente. Ellos pelean por campeonatos y nosotros por entrar a la liguilla Diego Cocca

Atlas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Cruz Azul calificaría a las semifinales en caso de ganar, empatar o perder por diferencia de un gol. El Atlas, por su parte, necesita ganar por dos goles de diferencia o más.

Posible alineación del Atlas contra el Cruz Azul (4-2-3-1): Camilo Vargas; Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez; Aldo Rocha, Edgar Zaldívar, Paulo Ramírez; Sergio Hernández, Diego González y Eduardo Aguirre.

Pronóstico SI Fútbol

Cruz Azul tiene todo puesto para avanzar a las semifinales del Clausura 2026. El equipo de Joel Huiqui se ha recuperado en lo anímico y en lo futbolístico parece mejorar partido a partido. A los cementeros les sirven tres resultados para avanzar, mientras que el Atlas busca prácticamente un milagro.

Cruz Azul 2-1 Atlas