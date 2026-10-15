Cruz Azul vs Juárez: previa, predicciones y alineaciones

Llegó la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y el Club de Fútbol Cruz Azul recibe al FC Juárez desde el 'Coloso de Santa Úrsula'.

Los dejamos con la información más importante sobre este cotejo que se celebrará en la capital entre los vigentes campeones que están al límite de la claificación en el lugar séptimo y los sotneros del certamen en el lugar 18.

Pronóstico SI Fútbol

La tendencia es que el conjunto celeste se quede con la victoria y siga escalando posiciones para ser parte de la Fiesta Grande, aunque no se pueden confiar.

De cualquier forma vemos con el triunfo a la Máquina Celeste deFspués de la Fecha 11 en donde están cerrando con más presión el torneo.

Cruz Azul 2-1 Juárez

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Juárez?

Ciudad : CDMX

: CDMX Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : sábado 17 de octubre

: sábado 17 de octubre Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21;00 MX

El Estadio Banorte será la sede | Hector Vivas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul vs Juárez (últimos cinco enfrentamientos)

Cruz Azul : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Juárez: 1

Último partido entre ambos: 30/01/26 - Juárez 3-4 Cruz Azul - Liga MX

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Juárez Pumas 3-3 Cruz Azul Juárez 1-1 Tijuana América 0-0 Cruz Azul Santos 2-1 Juárez 13/09/26 Cruz Azul 3-3 Toluca Juárez 0-2 Pachuca 04/09/26 Monterrey 1-0 Cruz Azul Toluca 4-0 Juárez 30/08/26 Inter Miami 2-0 Cruz Azul Juárez 1-2 América 21/08/26

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Juárez por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision y ViX México ViX, Canal 5 y Lavytime

Últimas noticias de Cruz Azul

Paradela y Rotondi son duda para este juego por lesión | Simon Barber/GettyImages

José Paradela sufre una lesión muscular, la cual se registró en el amistoso de la semana pasada ante el LA Galaxy, el volante argentino no completó el encuentro, de hecho se temió que pudiera tratarse de algo más delicado y será duda para este juego.

En el caso de Rotondi, apenas ha jugado tres partidos del torneo; una fascitis plantar lo ha dejado fuera de actividad por varias semanas, regresó para el juego con el Inter Miami, pero justo ahí se resintió y de nuevo pasa por un proceso de rehabilitación y sigue siendo duda.

La posible alineación de Cruz Azul (5-3-2): Andrés Gudiño; Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos; Agustín Palavecino; José Paradela, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández.

Últimas noticias de Juárez

⏱️| ¡Termina el partido! 🐎



No bajamos los brazos y sumamos en punto en casa💪🏻



¡Muchas gracias por su apoyo en todo momento, afición!👊🏻



Presentado por @TiendasSMart pic.twitter.com/QpLv3z1Ea9 — FC Juárez (@fcjuarezoficial) October 11, 2026

Tijuana y Juárez protagonizaron un encuentro que tardó en explotar en el Estadio Olímpico Benito Juárez en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Xolos fue de más a menos y logró sacar el empate en su visita y de esa manera se encuentra en zona de clasificación a la Liguilla en el octavo sitio.

La posible alineación de Juárez (4-2-3-1): Sabastián Jurado; Francisco Nevarez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Alejandro Mayorga.; Rodrigo Dourado, Monchu; Denzell García, Jairo Torres, José Luis Rodríguez; Óscar Estupiñán.

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