Cruz Azul vs Monterrey: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada 15 del Apertura 2025 nos regala uno de los partidos más esperados del semestre: Cruz Azul contra Monterrey. Es un choque directo por la parte alta de la tabla en el Estadio Ciudad de los Deportes entre dos de los máximos contendientes al título.

La Máquina llega a este duelo como quinta de la tabla con 29 puntos y siendo el equipo que menos pierde en el torneo (solo una derrota). Enfrente estarán los Rayados, terceros de la general con 30 unidades y dueños de una de las ofensivas más potentes del campeonato, que buscan un triunfo para pelear por el subliderato.

Con un ligero favoritismo para el local, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Momios del partido de Cruz Azul vs Monterrey

Cruz Azul: -107

Empate: +275

Monterrey: +260

Las casas de apuestas colocan a Cruz Azul como el ligero favorito para llevarse la victoria. El momio negativo de -107 se debe a su condición de local y su impresionante solidez defensiva (solo una derrota). Sin embargo, los pagos para el empate (+275) y la victoria de Monterrey (+260) son muy atractivos y reflejan la paridad entre ambos planteles.

Monterrey v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Probabilidades de victoria

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Cruz Azul: 50% - 52%

Empate: 26% - 28%

Monterrey: 27% - 29%

El cálculo de probabilidades confirma a Cruz Azul como favorito por la mínima, superando apenas el 50% de posibilidades. Las opciones de un empate o una victoria visitante son casi idénticas, lo que anticipa un duelo de pronóstico reservado.

Doble oportunidad

Cruz Azul/Empate: -350

Cruz Azul/Monterrey: -450

Monterrey/Empate: -120

La opción de "Monterrey/Empate" con un momio de -120 se presenta como la de mayor valor. Si confías en el poder ofensivo de Rayados, esta apuesta cubre dos de los tres resultados posibles con un pago muy decente.

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -182

No: +130

La tendencia es abrumadora: se espera que ambos equipos anoten. El momio de -182 indica una alta probabilidad de que las dos potentes ofensivas (25 goles de CAZ y 30 de MTY) logren hacerse presentes en el marcador.

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Total de goles

Más de 2.5 goles: -154

Menos de 2.5 goles: +120

En sintonía con el mercado anterior, se anticipa un partido con goles. La línea de "Más de 2.5 goles" es la clara favorita, sugiriendo que veremos un marcador con al menos tres anotaciones totales, producto del choque de dos equipos que pelean en la cima.

Pronóstico del partido de Cruz Azul vs Monterrey

Se espera un choque de trenes, un partido muy táctico pero con chispazos de calidad. Cruz Azul intentará imponer su orden defensivo, pero la ofensiva de Monterrey es de las más peligrosas de la liga.

Por la paridad, la localía y la fuerte tendencia goleadora, un empate 1-1 o una victoria 2-1 para Cruz Azul son los resultados más probables.

Más noticias sobre la Liga MX