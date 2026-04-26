Cruz Azul vs Necaxa: previa, predicciones y alineaciones

Únicamente queda una jornada para culminar la fase regular y aunque Cruz Azul ya tiene boleto en mano para estar en la Liguilla, quiere mejorar su posición en la tabla y hacerse con el premio en efectivo de un millón de dólares por haber sido el mejor equipo de la temporada, donde compite con León y Chivas. Por ello, el conjunto cementero, ya sin el argentino Nicolás Larcamón en el banquillo y con Joel Huiqui al mando, intentará hacerse con los tres puntos este domingo 26 de abril cuando reciba a Necaxa en el Estadio Banorte Azteca.



El pasado martes, La Máquina empató 1-1 con el Querétaro en el Estadio Corregidora, dejando escapar la oportunidad de subir más en la clasificación, además de sumar su sexto cotejo de Liga MX sin conocer la victoria (nueve contando todas las competencias), ya que la última fue el sábado 7 de marzo ante el San Luis. Jeremy Márquez adelantó para la visita, pero este mismo cometió un autogol que selló el resultado.



Con respecto a los Rayos, que aún tenían vida de forma matemática, recibieron al Guadalajara en el Estadio Victoria, sin embargo, pareciera que poco les importaba mantenerse con vida en el semestre porque les faltó ambición para llevarse el triunfo, quedando todo en un empate sin anotaciones, lo que significó su eliminación.

Pronóstico SI

Ambos equipos fueron un desastre en la jornada anterior. Dos razones para que Cruz Azul pudiera llevarse los tres puntos son por el factor localía, ya que vuelve al Estadio Banorte Azteca, un sitio donde si genera buenas entradas, aparte, el cambio en la silla técnica podría darles un levantón anímico como suele suceder con varios equipos. No obstante, llevan cinco partidos consecutivos anotando un gol, demostrando que no están bien a la ofensiva. Con respecto a los Rayos, ya eliminados y sin más ambiciones, podrían ir simplemente a realizar el trámite, pero tampoco querrán irse con una derrota. Se prevé un posible empate sin muchas emociones o incluso una sorpresiva pegada del Necaxa.



Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Necaxa

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Necaxa?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Banorte Azteca

Fecha: domingo, 26 de abril

Hora: 20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Árbitro:

Historial de los últimos cinco partidos entre Cruz Azul y Necaxa

Cruz Azul: 3

Empate: 1

Necaxa: 1

Último partido entre ambos: 21/10/26 – Necaxa 1-1 Cruz Azul – Liga MX

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Necaxa Querétaro 1-1 Cruz Azul 21/4/26 Necaxa 0–0 Chivas 22/4/26 Cruz Azul 1-1 Xolos 18/4/26 Necaxa 1-1 Tigres 18/4/26 América 1-1 Cruz Azul 11/4/26 Querétaro 3-1 Necaxa 11/4/26 Cruz Azul 1-2 Pachuca 4/4/26 Necaxa 2-1 Mazatlán 3/4/26 Mazatlán 1-1 Cruz Azul 20/3/26 Necaxa 3-0 Xolos 20/3/26

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Necaxa por TV y Streaming Online?

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Últimas noticias de Cruz Azul

Para esta última jornada, La Máquina no contará con el defensa argentino Gonzalo Piovi, ya que sumó su quinta amarilla del semestre ganándose una suspensión de un encuentro.



Asimismo, Joel Huiqui encara su primer compromiso del semestre como timonel interino acompañado por Sergio Pinto como auxiliar principal, Marco Calvillo como segundo auxiliar y Fernando Ramos como preparador físico.



Por otro lado, el cuadro celeste logró que se les diera el permiso para retornar por ahora al Estadio Azteca Banorte, dejando atrás al Estadio Cuauhtémoc.

Gonzalo Piovi y su compatriota Mateo Coronel | Agustin Cuevas/GettyImages

La posible alineación de Cruz Azul (3-4-3): Kevin Mier; Amaury García, Willer Ditta, Erik Lira; Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Omar Campos; Charly Rodríguez, Gabriel Fernández, José Paradela.

Últimas noticias del Necaxa

Pese a lo que mostró frente al Rebaño Sagrado, el técnico uruguayo Martín Varini declaró que no llegó a la dirección técnica de los Rayos para quedar eliminado, por lo cual quedó frustrado, prometiendo una mejora el siguiente semestre.



“Tenemos claro que mejorar y que nuestro objetivo es pasar de fase; no vine acá para quedar eliminado. Entendemos los procesos y cómo se dio. Nunca lo pusimos de excusa, sino que intentamos adaptaros a partir de eso, pero claramente hubo rendimientos que fueron de menos a más en el torneo. Si hubiésemos comenzado el torneo con esta clase de partidos, hubiésemos sumado más puntos. Si seguimos trabajando como lo venimos haciendo, con la humildad de mejorar, seguramente los resultados van ser mejores”, comentó.



Sobre La Máquina, el charrúa opinó: “Siempre que hay un cambio de entrenador, la incertidumbre es mayor. Creo que ellos tienen una identidad muy clara de juego. Son equipos que tienen mucha calidad individual y que muchas veces, más allá de la estructura, la forma de defenderlos pasa por un concepto colectivo porque en el uno contra uno son muy desnivelantes”.



El equipo hidrocálido no tendrá a su capitán Alexis Peña, quien fue expulsado.

Alexis Peña | Jam Media/GettyImages

La posible alineación del Necaxa (4-4-2): Ezequiel Unsain; ‘Chicote’ Calderón, Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Raúl Martínez; Javier Ruiz, Facundo Gutiérrez, Dani Leyva, Kevin Rosero; Tomás Badaloni, Lorenzo Faravelli.