Cruz Azul vs Pumas: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada 17 del Apertura 2025 cierra con un enfrentamiento de realidades distintas en el Estadio Cuauhtémoc. El Cruz Azul, líder absoluto de la competencia, "recibe" en Puebla a unos Pumas de la UNAM que necesitan un milagro para soñar con la clasificación.

La Máquina llega a este compromiso como líder indiscutible con 35 puntos y una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Por su parte, los Auriazules son décimos en la tabla con 18 unidades; necesita la victoria y una combinación de resultados de Santos y Atlas para aspirar a meterse en la zona de Play-In.

Con un claro favorito por el momento que viven ambos, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Momios del partido de Cruz Azul vs Pumas:

Cruz Azul: -141

Empate: +285

Pumas UNAM: +370

Las casas de apuestas colocan a Cruz Azul como el claro favorito para llevarse la victoria. El momio de -141 refleja la confianza en el superlíder del torneo. Un triunfo de Pumas se considera una gran sorpresa y ofrece un pago muy elevado de +370.

Puebla v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Probabilidades de victoria

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Cruz Azul: 56% - 59%

Empate: 25% - 27%

Pumas UNAM: 20% - 22%

El cálculo de probabilidades consolida a La Máquina con casi el 60% de posibilidades de ganar el partido, confirmando su estatus de favorito. Las opciones de que Pumas dé la campanada en la última jornada son estadísticamente bajas.

Doble oportunidad:

Cruz Azul/Empate: -550

Cruz Azul/Pumas UNAM: -500

Pumas UNAM/Empate: +110

Las opciones que cubren un resultado positivo para Cruz Azul tienen cuotas muy castigadas. La única alternativa con un momio atractivo es el "Pumas UNAM/Empate" con +110, una apuesta de alto riesgo para quienes creen que Pumas puede cerrar con decoro.

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -138

No: +100

La balanza se inclina a que ambos equipos lograrán hacerse presentes en el marcador. El momio de -138 sugiere que, a pesar de la diferencia en la tabla, se espera que la necesidad de Pumas lo lleve a buscar el arco rival.

Pumas UNAM v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Total de goles:

Más de 2.5 goles: -125

Menos de 2.5 goles: +100

La línea de goles se inclina ligeramente hacia un partido con tres o más anotaciones totales. La cuota de -125 para el "Más de 2.5 goles" sugiere que veremos un encuentro con varias celebraciones, probablemente con el equipo local como protagonista.

Pronóstico del partido de Cruz Azul vs Pumas:

Se espera un dominio de Cruz Azul, que buscará cerrar el torneo con broche de oro ante su afición. Pumas tendrá que arriesgar, lo que dejará espacios que la ofensiva celeste puede aprovechar.

Por la abismal diferencia de momentos, un marcador probable, según análisis de inteligencia artificial, sería un 2-0 o 3-1 a favor de Cruz Azul.