Cruz Azul vs Pumas: previa, predicciones y alineaciones

Cruz Azul y Pumas jugarán el primer capítulo de la final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La rivalidad entre ambas escuadras de la Ciudad de México ha llegado a tal punto que el encuentro ya es considerado un clásico para un amplio sector de la afición.

A continuación te compartimos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre la Máquina Celeste y el cuadro de la UNAM: cómo y dónde ver, fecha, horario, noticias, probables alineaciones y pronóstico.

Pronóstico SI Fútbol

Aunque los partidos entre Cruz Azul y Pumas se caracterizan por tener muchos goles, se espera que en el partido de ida la postura de ambos técnicos sea más precavida. En seis de sus duelos más recientes, se han anotado dos o más goles. La Máquina jugará ante su afición y buscará sacar alguna ventaja para su visita al Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul 1-1 Pumas

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Pumas?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Estadio Ciudad de los Deportes

: Estadio Ciudad de los Deportes Fecha : Jueves 21 de mayo

: Jueves 21 de mayo Hora: 22:00 horas (EEUU/Este), 20:00 horas (México)

Últimos 10 enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y Pumas

Cruz Azul: 5

Empate: 3

Pumas: 2

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Pumas Guadalajara 1-2 Cruz Azul 16/05/26 Pumas UNAM 1-0 C.F. Pachuca 17/05/26 Cruz Azul 2-2 Guadalajara 13/05/26 Pachuca 1-0 Pumas UNAM 14/05/26 Cruz Azul 1-0 Atlas F.C. 09/05/26 Pumas UNAM 3-3 Club América 10/05/26 Atlas F.C. 2-3 Cruz Azul 02/05/26 Club América 3-3 Pumas UNAM 03/05/26 Cruz Azul 4-1 Club Necaxa 26/04/26 Pachuca 0-2 Pumas UNAM 25/04/26

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Pumas por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/ Streaming Online Estados Unidos TUDN México TUDN, Vix Premium, Canal 5

Últimas noticias de Cruz Azul

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, no tendría asegurada su permanencia al frente del primer equipo a pesar de haber llevado al cuadro cementero a la gran final.

En la presentación del documental del club, Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul, indicó que la continuidad del estratega mexicano depende de que consiga el campeonato.

Joel Huiqui es de casa y sabemos de sus capacidades, por supuesto... y hemos platicado que él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato Víctor Velázquez

Chivas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En el mismo evento, Huiqui indicó que es un sueño hecho realidad "dirigir al equipo de mis amores", aunque aceptó que tiene una deuda pendiente con la Máquina Celeste: conseguir el título que no pudo ganar como futbolista.

Es una gran oportunidad. En mi caso tengo una deuda muy grande con la institución. Me tocó participar en finales. Perdí cinco finales: tres de liga y dos de Concachampions. Y hoy tengo la oportunidad grande de poder darle eso que me dio el club Joel Huiqui

Posible alineación del Cruz Azul contra Pumas (5-4-1): Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rotondi; Christian Ebere.

Últimas noticias de Pumas

Pumas busca romper una racha de 15 años sin ganar el título de la Liga MX. El cuadro universitario fue campeón por última vez en el Clausura 2011, cuando se impuso ante Pachuca.

De cara a la gran final ante Cruz Azul, Efraín Juárez, técnico de los felinos, le dedicó palabras a las personas que dudaban de su capacidad para encabezar el proyecto de Pumas.

Hoy dirán lo que tengan que decir sobre cómo soy como técnico, bueno, malo o regular, pero le agradezco mucho a esos opositores, porque es gasolina para nosotros (...) Hablaban y hablaban, tiempo al tiempo, lo que es del César es del César y lo que es de Dios, es de Dios Efraín Juárez

Pumas terminó la fase regular del Clausura 2026 como líder del torneo y clasificó a la final cinco años y medio después de jugarla por última ocasión.

Pumas UNAM v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Posible alineación de Pumas contra Cruz Azul (4-2-3-1): Keylor Navas; Uriel Antuna, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo; Robert Morales, Juninho.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX