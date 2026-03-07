Cruz Azul vs San Luis: previa, predicciones y alineaciones
Después del partido de media semana frente al Santos Laguna, al Cruz Azul le toca recibir al Atlético San Luis en el Estadio Cuauhtémoc, esto en el partido perteneciente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX y que se disputará este sábado 7 de marzo.
Las visitas en casa de la Máquina Celeste suelen indigestársele a los purépechas, ya que la última ocasión en que lograron sacar buenos dividendos fue en la décimo sexta fecha del Clausura 2022, ahí terminaron ganando un gol por cero gracias al tanto de Ricardo Chávez.
De igual manera, los cementeros buscarían su tercer triunfo consecutivo contra los rojiblancos de manera consecutiva, ya que el campeonato pasado los derrotaron dos goles por uno a domicilio en un partido en donde hubo dos expulsiones, una de cada bando, y el anterior certamen se llevaron tres tantos sin respuesta.
¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs San Luis?
- Ciudad: Puebla, México
- Estadio: Cuauhtémoc
- Fecha: sábado 7 de marzo
- Hora: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 ESP
- Árbitro:
Historial de enfrentamientos directos entre Cruz Azul y San Luis (últimos cinco partidos)
- Cruz Azul: 4
- Empate: 0
- San Luis: 1
- Último partido entre ambos: 11/08/2025 - San Luis 1-2 Cruz Azul - Liga MX Jornada 4 Apertura 2025
Últimos 5 partidos
Cruz Azul
San Luis
Santos 1-2 Cruz Azul
San Luis vs Mazatlán
Monterrey 0-2 Cruz Azul
San Luis 0-1 Puebla
Cruz Azul 2-1 Chivas
Atlas 3-2 San Luis
Cruz Azul 2-1 Tigres
San Luis 3-0 Querétaro
Cruz Azul 5-0 Vancouver
Necaxa 4-1 San Luis
¿Cómo ver el Cruz Azul vs San Luis por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
Univisión, Univisión NOW y Vix+
México
Canal 5, TUDN y VIX+
España
Sin transmisión
Últimas noticias de Cruz Azul
En los últimos días ya se han dado señales del posible regreso de Kevin Mier a las canchas y es que desde el partido frente a los Rayados del Monterrey el arquero estuvo ya en las gradas, por lo que todo apunta a que su vuelta esté próxima, aunque aún no hay una versión oficial de esta situación, ni tampoco se ha revelado que haya participado en entrenamientos con sus compañeros.
Ante esta posibilidad el afectado principal sería Andrés Gudiño, quien desde su lesión ha sido el arquero titular y tan solo en esta Clausura 2026 tiene tres porterías en cero en los ocho juegos que ha disputado.
Posible alineación de Cruz Azul contra San Luis (4-5-1) : Andrés Gudiño; Amaury Morales, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi; José Paradela, Agustin Palavecino, Carlos Rodríguez,
Jeremy Márquez; Nicolás Ibáñez
Últimas noticias de San Luis
Posible alineación de San Luis contra Cruz Azul (4-5-1) : Andrés Sánchez; Miguel García, Benjamín Galindo, Juanpe, César Domínguez, Lucas Esteves; Jesús Medina, Oscar Macías, Sebastien Lamonge; Joao Pedro, Santiago Muñoz
Pronóstico SI Fútbol
Si bien el San Luis tiene en sus filas a uno de los máximos goleadores del certamen, como lo es Joao Pedro, en conjunto no ha logrado sobresalir y es por eso que se podría dar un resultado adverso en este encuentro, a tal grado de que podrían caer por más de dos goles en este encuentro, sumándole que serán visitantes.
Cruz Azul 3-1 San Luis
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.