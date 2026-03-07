Cruz Azul vs San Luis: previa, predicciones y alineaciones

Después del partido de media semana frente al Santos Laguna, al Cruz Azul le toca recibir al Atlético San Luis en el Estadio Cuauhtémoc, esto en el partido perteneciente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX y que se disputará este sábado 7 de marzo.

Las visitas en casa de la Máquina Celeste suelen indigestársele a los purépechas, ya que la última ocasión en que lograron sacar buenos dividendos fue en la décimo sexta fecha del Clausura 2022, ahí terminaron ganando un gol por cero gracias al tanto de Ricardo Chávez.

De igual manera, los cementeros buscarían su tercer triunfo consecutivo contra los rojiblancos de manera consecutiva, ya que el campeonato pasado los derrotaron dos goles por uno a domicilio en un partido en donde hubo dos expulsiones, una de cada bando, y el anterior certamen se llevaron tres tantos sin respuesta.

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs San Luis?

Ciudad : Puebla, México

: Puebla, México Estadio : Cuauhtémoc

: Cuauhtémoc Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 ESP

: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 ESP Árbitro:

Historial de enfrentamientos directos entre Cruz Azul y San Luis (últimos cinco partidos)

Cruz Azul : 4

: 4 Empate : 0

: 0 San Luis: 1

Último partido entre ambos: 11/08/2025 - San Luis 1-2 Cruz Azul - Liga MX Jornada 4 Apertura 2025

Últimos 5 partidos

Cruz Azul San Luis Santos 1-2 Cruz Azul

03/02/2026 San Luis vs Mazatlán

03/02/2026 Monterrey 0-2 Cruz Azul

28/02/2026 San Luis 0-1 Puebla

28/02/2026 Cruz Azul 2-1 Chivas

21/02/2026 Atlas 3-2 San Luis

21/02/2026 Cruz Azul 2-1 Tigres

15/02/2026 San Luis 3-0 Querétaro

14/02/2026 Cruz Azul 5-0 Vancouver

12/02/2026 Necaxa 4-1 San Luis

06/02/2026

¿Cómo ver el Cruz Azul vs San Luis por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Univisión, Univisión NOW y Vix+ México Canal 5, TUDN y VIX+ España Sin transmisión

Últimas noticias de Cruz Azul

En los últimos días ya se han dado señales del posible regreso de Kevin Mier a las canchas y es que desde el partido frente a los Rayados del Monterrey el arquero estuvo ya en las gradas, por lo que todo apunta a que su vuelta esté próxima, aunque aún no hay una versión oficial de esta situación, ni tampoco se ha revelado que haya participado en entrenamientos con sus compañeros.

Ante esta posibilidad el afectado principal sería Andrés Gudiño, quien desde su lesión ha sido el arquero titular y tan solo en esta Clausura 2026 tiene tres porterías en cero en los ocho juegos que ha disputado.

Posible alineación de Cruz Azul contra San Luis (4-5-1) : Andrés Gudiño; Amaury Morales, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi; José Paradela, Agustin Palavecino, Carlos Rodríguez,

Jeremy Márquez; Nicolás Ibáñez

Últimas noticias de San Luis

Posible alineación de San Luis contra Cruz Azul (4-5-1) : Andrés Sánchez; Miguel García, Benjamín Galindo, Juanpe, César Domínguez, Lucas Esteves; Jesús Medina, Oscar Macías, Sebastien Lamonge; Joao Pedro, Santiago Muñoz

Pronóstico SI Fútbol

Si bien el San Luis tiene en sus filas a uno de los máximos goleadores del certamen, como lo es Joao Pedro, en conjunto no ha logrado sobresalir y es por eso que se podría dar un resultado adverso en este encuentro, a tal grado de que podrían caer por más de dos goles en este encuentro, sumándole que serán visitantes.

Cruz Azul 3-1 San Luis