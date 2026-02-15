Cruz Azul vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

El Club de Fútbol Cruz Azul recibe al Club Tigres UANL en la correspondiente Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este próximo fin de semana en el cierre de la fecha.

La Máquina Celeste viene de igualar frente a los campeones de visita, los Diablos Rojos y se ubican en la tercera posición de la clasificación general con 10 unidades y acumulan cuatro partidos sin perder. Mientras que, el conjunto de San Nicolás de los Garza es sublíder con 10 puntos tras tres triunfos, un empate y una derrota.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso que será uno de los más emocionantes de la jornada.

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Tigres UANL?

Ciudad : Puebla, Puebla

: Puebla, Puebla Estadio : Cuauhtémoc

: Cuauhtémoc Fecha : domingo 15 de febrero

: domingo 15 de febrero Hora: 20:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX, 02:00 ESP

Cruz Azul ha jugado en el Estadio Cuauhtémoc como local este torneo | Hector Vivas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y el Tigres UANL (últimos cinco partidos)

Cruz Azul : 1

: 1 Empate : 4

: 4 Tigres UANL: 0

Último partido entre ambos: 06/12/25 - Tigres UANL 1-1 Cruz Azul - Liga MX

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Tigres UANL Toluca 1-1 Cruz Azul 07/02/26 Tigres UANL 5-1 Santos 07/02/26 Vancouver FC 0-3 Cruz Azul 04/02/26 Forge FC 0-0 Tigres 03/02/26 Juárez 3-4 Cruz Azul 30/01/26 León 1-2 Tigres 31/01/26 Cruz Azul 1-0 Puebla 17/01/26 Tigres 0-0 Toluca 17/01/26 Cruz Azul 2-0 Atlas 14/01/25 Tigres 0-1 Pumas 14/01/26

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ViX México ViX y Canal 5 España Sin transmisión

Últimas noticias de Cruz Azul

NICO IBÁÑEEEEEEEEEEZ. 🔥



BIENVENIDO A CRUZ AZUL. TU NUEVA CASA. 💙🚂 pic.twitter.com/oU3awlCv44 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 10, 2026

La Máquina Celeste finalmente anunció el refuerzo para su ataque después de varias semanas y es el exdelantero de Tigres UANL, el argentino naturalizado mexicano Nicolás Ibáñez y ya se encuentra registrado, por lo que podría tener actividad este fin de semana frente a su exclub.

Ibáñez ya no entraba en los planes de la escuadra dirigida por Guido Pizarro, luego que durante el fin de semana anterior se anunciara el fichaje de Rodrigo Aguirre, quien llegaba procedente del América. Nicolás disputó un total de 141 compromisos con Tigres, en los que marcó 31 goles y puso 10 asistencias.

La posible alineación de Cruz Azul (3-4-3): Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Omar Chagoya, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi; José Paradela, Mateo Levy y Carlos Rodríguez.

Últimas noticias de Tigres UANL

😃🤝🐯 ¡El '𝑩𝒖́𝒇𝒂𝒍𝒐' Aguirre está en la casa y ya fue presentado al plantel por nuestro Director Técnico, Guido Pizarro! pic.twitter.com/sqSUq0mzUT — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 8, 2026

El delantero uruguayo, Rodrigo Aguirre, llegó a la Sultana del Norte tras su paso por el Club América, en donde logró levantar la Liga MX, además de mantener una cuota goleadora importante que le valió llegar a La U de Nuevo León.



Luego de pasar satisfactoriamente las pruebas físicas y médicas, Rodrigo Aguirre ya fue registrado ante la Liga MX para participar con Tigres en lo que resta del Clausura 2026.



La posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Joaquim, Vladimir Loroña; Juan Brunetta, Fernando Gorriarán: Diego Lainez, Ángel Correa, Marcelo Flores y Edgar López.



Pronóstico SI Fútbol

Cruz Azul 1-1 Tigres UANL.