Cruz Azul vs Vancouver FC: previa, predicciones y alineaciones
La Concacaf Champions Cup 2026 cierra su actividad de primera ronda este jueves con un duelo que parece decidido. Cruz Azul, vigente campeón del certamen, recibe al Vancouver FC en el Estadio Cuauhtémoc, con una ventaja de 3-0 obtenida en la ida.
El equipo de Nicolás Larcamón llega con la tranquilidad de haber goleado en Canadá gracias a los tantos de José Paradela, Amaury Morales y Agustín Palavecino.
Tras empatar 1-1 ante Toluca en la Liga MX el fin de semana, se espera que La Máquina rote su plantel para dar descanso a los titulares, sabiendo que el rival necesita un milagro (marcar 4 goles) para eliminarlos.
Por su parte, el modesto Vancouver FC, que apenas jugó su primer partido oficial en meses la semana pasada, intentará despedirse del torneo con una imagen digna en suelo mexicano.
¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Vancouver FC?
- Ciudad: Puebla, México
- Estadio: Estadio Cuauhtémoc
- Fecha: jueves 12 de febrero de 2026
- Hora: 20:00 ET (USA), 19:00 CDMX, 02:00 España (viernes)
- Competición: Primera Ronda (Vuelta) - Concacaf Champions Cup
Historial de enfrentamientos directos
- Cruz Azul: 1 victoria
- Empate: 0
- Vancouver FC: 0 victorias
- Dato destacado: El único antecedente es el 0-3 de la semana pasada. Cruz Azul busca su octavo título continental, mientras que para Vancouver FC este será apenas su segundo partido internacional oficial.
Últimos 5 partidos
Cruz Azul (México)
Vancouver FC (Canadá)
Toluca 1-1 Cruz Azul
Vancouver 0-3 Cruz Azul
Vancouver 0-3 Cruz Azul
Forge 1-1 Vancouver
Juárez 3-4 Cruz Azul
Vancouver 3-1 HFX Wanderers
Cruz Azul 1-0 Puebla
Vancouver 2-1 York United
León 2-1 Cruz Azul
Pacific FC 1-1 Vancouver
¿Cómo ver el Cruz Azul vs Vancouver FC por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming online
Estados Unidos
TUDN USA, ViX, Tubi
México
FOX One
Canadá
One Soccer, FuboTV
Últimas noticias de Cruz Azul
Con la serie prácticamente en la bolsa, se perfila un once alternativo pero altamente competitivo. Jugadores como Amaury Morales, quien marcó en la ida, y Agustín Palavecino levantarían la mano para iniciar.
En la banca, figuras jóvenes como Mateo Levy o Luka Romero podrían tener minutos importantes para ganar ritmo. La alineación visualizada sugiere un esquema ofensivo 3-4-2-1, con Gabriel 'Toro' Fernández en punta, buscando recuperar su mejor versión goleadora.
Posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1): Emi Ochoa; Willer Ditta, Erik Lira, Jorge Rodarte; Amaury Morales, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez; Andrés Montaño, Luka Romero, Gabriel Fernández.
Últimas noticias del Vancouver FC
El equipo canadiense vive una experiencia de aprendizaje. La inactividad de su liga (que acabó en octubre) pesó en la ida y jugar en la altitud (aunque Puebla es alto, es similar a CDMX) será otro desafío.
El técnico confiará en la base que logró la clasificación, con Callum Irving en el arco tratando de evitar otra goleada. El defensor Paris Gee y el atacante T. Bah serán claves para intentar, al menos, marcar el gol del honor en esta histórica visita a México.
Posible alineación de Vancouver FC (4-4-2): Callum Irving; Paris Gee, Matteo Campagna, Morey Doner, T. Crawford; Damiano Pecile, L. Toomey, Tom Field, T. Bah; Mohamed Amissi, Marcello Polisi.
Pronóstico SI Fútbol
A pesar de las probables rotaciones y el cambio de sede a Puebla, la diferencia de calidad entre el plantel de la Liga MX y el de la Canadian Premier League es inmensa. Vancouver FC buscará cerrarse atrás para no recibir un castigo mayor, pero la profundidad de banca de la Máquina debería bastar para ganar el partido sin sobresaltos.
Cruz Azul 2-0 Vancouver FC
MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.