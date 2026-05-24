Crystal Palace vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

Con el tan ansiado título de Premier League bajo el brazo, ese que tuvo que esperar 22 años para ir a parar nuevamante a sus vitrinas, el Arsenal culmina su temporada doméstica con su visita al Selhurst Park para enfrentar al Crystal Palace.

El conjunto Gunner celebró por adelantado la conquista luego de vencer por la mínima al Burnley y del empate de Manchester City ante Bournemouth. Lo que se pensaba que iba a ser una final será un simple trámite en el que los jugadores podrán salir a levantar el trofeo tan merecidamente ganado. El foco ya está puesto en la final de la Champions a disputarse el próximo sábado 30 de mayo en Budapest ante el PSG.

Para el Palace el partido tampoco llega con grandes motivaciones más que la despedida de la temporada ante su público. Los futbolistas y su entrenador, el austríaco Oliver Glasner, ya piensan en la final de la Conference League en la que enfrentarán al Rayo Vallecano buscando el primer título internacional en la historia del club.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de este partido por la jornada 38 de la Premier League.

Pronóstico SI

El contexto convierte a este partido en algo difícil de leer. Crystal Palace tiene la oportunidad de despedirse de su gente antes de enfocarse por completo en la final de Leipzig, mientras que Arsenal llega más con ánimos de festejar el título de Premier que de jugar, cuando restan días para la final de la Champions. Con ambos equipos mirando de reojo compromisos más importantes y con el Mundial acercándose para varios futbolistas, parece lógico imaginar rotaciones y un ritmo mucho menos agresivo de lo habitual.

Palace suele competir bien en Selhurst Park y aprovechar espacios cuando el rival baja la concentración, mientras que Arsenal ha logrado sostener una idea de juego, más allá de los intérpretes. Todo apunta a un encuentro equilibrado, con momentos de dominio repartidos y pocos riesgos innecesarios.

Pronóstico: Crystal Palace 0 - 0 Arsenal

¿A qué hora se juega el Crystal Palace vs Arsenal?

Ciudad : Croydon, Londres

: Croydon, Londres Estadio : Selhurst Park

: Selhurst Park Fecha : domingo 24 de mayo

: domingo 24 de mayo Hora : 11:00 EE.UU (Este), 9:00 MEX, 17:00 ESP

: 11:00 EE.UU (Este), 9:00 MEX, 17:00 ESP Árbitro: Farai Hallam

Historial de enfrentamientos directos entre el Crystal Palace y el Arsenal (últimos cinco partidos)

Crystal Palace : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Arsenal: 4

Último partido entre ambos: 23/12/2025 - Arsenal 1 (8) - (7) 1 Crystal Palace - Copa de la Liga, cuartos de final

Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter Final | Clive Mason/GettyImages

Últimos 5 partidos

Crystal Palace Arsenal Brentford 2-2 Crystal Palace 17/05/26 Arsenal 1-0 Burnley 18/05/26 Manchester City 3-0 Crystal Palace 13/05/26 West Ham 0-1 Arsenal 10/05/26 Crystal Palace 2-2 Everton 10/05/26 Arsenal 1-0 Atlético de Madrid 05/05/26 Crystal Palace 2-1 Shakhtar 07/05/26 Arsenal 3-0 Fulham 02/05/26 Bournemouth 3-0 Crystal Palace 03/05/26 Atlético de Madrid 1-1 Arsenal



29/04/26

¿Cómo ver el Crystal Palace vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Crystal Palace

La prioridad absoluta de Crystal Palace está puesta en la final de la Conference League que se jugará el miércoles 27 y es por eso que Oliver Glasner ya adelantó que hará cambios en el equipo, aunque sin una rotación completa. Futbolistas importantes como Maxence Lacroix, Adam Wharton, Ismaïla Sarr o Jean-Philippe Mateta podrían tener descanso o empezar desde el banquillo para evitar riesgos innecesarios.

Chris Richards sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo y quedó descartado tanto para este encuentro como para la final ante Rayo. Cheick Doucouré y Eddie Nketiah continúan lesionados, mientras que existe algo más de optimismo con Maxence Lacroix y Chadi Riad, cuyos problemas físicos parecen menos graves. La buena noticia pasa por Borna Sosa, recuperado y con opciones reales de volver a sumar minutos.

Crystal Palace Media Day - Crystal Palace FC Training Ground - Thursday May 21st | Jordan Pettitt - PA Images/GettyImages

Posible alineación del Crystal Palace (3-4-2-1): Benitez; Canvot, Riad, Lacroix; Muñoz, Lerma, Hughes, Sosa; Sarr, Johnson; Strand Larsen

Últimas noticias del Arsenal

En Arsenal ocurre algo parecido. Con el primer objetivo cumplido, Mikel Arteta prepara modificaciones para proteger a varias piezas importantes. David Raya, Bukayo Saka y William Saliba siguieron planes de trabajo individuales durante la semana, mientras que otros habituales titulares podrían quedarse fuera buscando dosificar cargas.

Las bajas siguen condicionando algunas posiciones. Ben White se perderá el resto de la temporada por una lesión de rodilla, mientras que Jurriën Timber continúa siendo duda importante y tampoco quieren forzar su regreso. Mikel Merino, ausente durante meses por una lesión en el pie, ya volvió a entrenarse y podría reaparecer desde el banco de suplentes. La posible rotación abre la puerta a nombres menos habituales como Christian Nørgaard, Noni Madueke o incluso Gabriel Jesus, que podría disputar uno de sus últimos partidos con la camiseta del club.

Arsenal v Burnley - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-3-3): Kepa; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Lewis-Skelly; Madueke, Jesus, Martinelli.

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