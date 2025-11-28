Crystal Palace vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester United dejó pasar una oportunidad increíble perdiendo con el Everton la fecha pasada y cayó varios puestos en la clasificación, ubicándose en mitad de tabla. Ahora, visitará el Selhurst Park para dar un golpe de autoridad y soñar en la Premier League.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Crystal Palace vs Manchester United?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: domingo 30 de noviembre
Horario: 07:00 (costa este de EE.UU.), 06:00 (México), 13:00 (España)
Estadio: Selhurst Park
¿Cómo se podrá ver el Crystal Palace vs Manchester United en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo
NBC Sports App
México
Caliente TV
FOX One
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Crystal Palace
Rival
Resultado
Competición
Racing de Estrasburgo
2-1 D
UEFA Conference League
Wolves
2-0 V
Premier League
Brighton
0-0 E
Premier League
AZ Alkmaar
3-1 V
UEFA Conference League
Brentford
2-0 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Everton
1-0 D
Premier League
Tottenham
2-2 E
Premier League
Nottingham Forest
2-2 E
Premier League
Brighton
4-2 V
Premier League
Liverpool
2-1 V
Premier League
Últimas noticias del Crystal Palace
El Crystal Palace de Oliver Glasner está transitando una reestructuración tras la pérdida de figuras luego de un año de ensueño, y mientras empiezan a despedirse de Marc Guéhi intentan sacar la mayor cantidad de puntos posibles.
Actualmente están quintos y supieron eliminar al Liverpool de la EFL Cup, por lo que intentarán seguir por este camino.
Últimas noticias del Manchester United
El Manchester United está sufriendo altibajos impropios de su grandeza, aunque no sorprenden viendo los últimos años. Ruben Amorim se salvó de ser despedido y, contra todos los pronósticos, ganó el premio al entrenador del mes de octubre en la Premier League. En noviembre no marchan nada bien, y necesitan levantar cabeza urgente.
Para este partido, AMorim no podrá contar con los lesionados Sesko, Maguire ni Cunha.
Posibles alineaciones
Crystal Palace
Portero: Dean Henderson
Defensas: Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards
Mediocampista: Tyrick Mitchell, Daichi Kamada, Adam Wharton, Daniel Muñoz
Delantero: Yeremy Pino, Jean Philippe Mateta e Ismaila Sarr.
Manchester United
Portero: Senne Lammens
Defensas: Luke Shaw, Matthijs de Ligt, Leny Yoro
Mediocampistas: Patrick Dorgu, Casemiro, Bruno Fernandes, Noussair Mazraoui
Volantes ofensivos: Amad Diallo, Bryan Mbeumo
Delantero: Joshua Zirkzee.
Pronóstico SI
El United continuará con la mala racha empatando en uno con el Crystal Palace, que ha demostrado ser una piedra en el zapato de los poderosos en el último tiempo.
Crystal Palace 1-1 Manchester United
