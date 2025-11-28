Crystal Palace vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Sports Illustrated Fútbol

Los Diablos Rojos vienen de tres partidos sin ganar y visitarán al equipo sensación de la temporada pasada.
El Manchester United dejó pasar una oportunidad increíble perdiendo con el Everton la fecha pasada y cayó varios puestos en la clasificación, ubicándose en mitad de tabla. Ahora, visitará el Selhurst Park para dar un golpe de autoridad y soñar en la Premier League.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Crystal Palace vs Manchester United?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: domingo 30 de noviembre

Horario: 07:00 (costa este de EE.UU.), 06:00 (México), 13:00 (España)

Estadio: Selhurst Park

¿Cómo se podrá ver el Crystal Palace vs Manchester United en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Telemundo

NBC Sports App

México

Caliente TV

FOX One

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Crystal Palace

Rival

Resultado

Competición

Racing de Estrasburgo

2-1 D

UEFA Conference League

Wolves

2-0 V

Premier League

Brighton

0-0 E

Premier League

AZ Alkmaar

3-1 V

UEFA Conference League

Brentford

2-0 V

Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competición

Everton

1-0 D

Premier League

Tottenham

2-2 E

Premier League

Nottingham Forest

2-2 E

Premier League

Brighton

4-2 V

Premier League

Liverpool

2-1 V

Premier League

Últimas noticias del Crystal Palace

El Crystal Palace de Oliver Glasner está transitando una reestructuración tras la pérdida de figuras luego de un año de ensueño, y mientras empiezan a despedirse de Marc Guéhi intentan sacar la mayor cantidad de puntos posibles.

Actualmente están quintos y supieron eliminar al Liverpool de la EFL Cup, por lo que intentarán seguir por este camino.

Últimas noticias del Manchester United

El Manchester United está sufriendo altibajos impropios de su grandeza, aunque no sorprenden viendo los últimos años. Ruben Amorim se salvó de ser despedido y, contra todos los pronósticos, ganó el premio al entrenador del mes de octubre en la Premier League. En noviembre no marchan nada bien, y necesitan levantar cabeza urgente.

Para este partido, AMorim no podrá contar con los lesionados Sesko, Maguire ni Cunha.

Posibles alineaciones

Crystal Palace

Portero: Dean Henderson

Defensas: Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards

Mediocampista: Tyrick Mitchell, Daichi Kamada, Adam Wharton, Daniel Muñoz

Delantero: Yeremy Pino, Jean Philippe Mateta e Ismaila Sarr.

Manchester United

Portero: Senne Lammens

Defensas: Luke Shaw, Matthijs de Ligt, Leny Yoro

Mediocampistas: Patrick Dorgu, Casemiro, Bruno Fernandes, Noussair Mazraoui

Volantes ofensivos: Amad Diallo, Bryan Mbeumo

Delantero: Joshua Zirkzee.

Pronóstico SI

El United continuará con la mala racha empatando en uno con el Crystal Palace, que ha demostrado ser una piedra en el zapato de los poderosos en el último tiempo.

Crystal Palace 1-1 Manchester United

