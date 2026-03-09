¿Cuál es el partido con más expulsados de la historia del fútbol?

El fútbol mundial volvió a hablar de expulsiones tras el escándalo ocurrido en Brasil durante el clásico entre el Cruzeiro y el Atlético Mineiro, un partido que terminó con 23 tarjetas rojas tras una batalla campal entre jugadores de ambos equipos.



Sin embargo, aunque esta cifra es impactante, no es el partido con más expulsados en la historia del fútbol.

El escándalo de Cruzeiro vs Atlético Mineiro: 23 expulsados

La final del Campeonato Mineiro 2026, disputada en Belo Horizonte, terminó en caos cuando una pelea masiva estalló en los minutos finales del partido. El incidente comenzó después de un choque entre el portero de Atlético Mineiro, Everson, y el mediocampista de Cruzeiro Christian, lo que desató una reacción en cadena entre jugadores, suplentes y miembros del cuerpo técnico.

El árbitro no pudo controlar la situación en el momento, pero posteriormente revisó los hechos y terminó sancionando a 23 futbolistas con tarjeta roja, repartidos entre ambos equipos.

Este número se convirtió en el récord del fútbol brasileño, superando el registro anterior de 22 expulsiones en un partido entre Portuguesa y Botafogo en 1954.

Pese al escándalo, el encuentro terminó con victoria de Cruzeiro por 1-0, aunque el resultado quedó completamente eclipsado por el incidente disciplinario.

El partido con más expulsados de la historia

Aunque las 23 tarjetas rojas del clásico mineiro son extraordinarias, el récord mundial sigue perteneciendo a un partido disputado en Argentina

El 27 de febrero de 2011, el encuentro entre Claypole y Victoriano Arenas, correspondiente a la Primera D del fútbol argentino, terminó con 36 expulsados.

Tras el pitido final se produjo una pelea generalizada entre jugadores y suplentes, lo que llevó al árbitro Damián Rubino a mostrar la tarjeta roja a todos los futbolistas de ambos equipos, incluyendo a los que estaban en el banco de suplentes.

Este episodio quedó registrado por Guinness World Records como el partido con más tarjetas rojas en la historia del fútbol.