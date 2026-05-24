¿Cuál es el premio que recibirá el Cruz Azul tras ganar el Clausura 2026?

La noche del domingo 24 de mayo del 2026, la Máquina Celeste de la Cruz Azul venció 2-1 a los Pumas de la UNAM, en el partido correspondiente a la vuelta por la gran final del torneo de Clausura 2026.

El gran héroe de la noche fue Carlos Rodolfo Rotondi, quien marcó un gol de último minuto, con el cual los cementeros se bordaron su décima estrella y se mantienen en el top cuatro de clubes más ganadores en el balompié nacional.

FBL-MEX-PUMAS-CRUZ AZUL | CARL DE SOUZA/GettyImages

Además de la dicha que significa añadir un cetro más a tus vitrinas, Cruz Azul también tendrá grandes ganancias económicas. Tomando en cuenta los reportes surgidos en diferentes medios, la escuadra celeste obtendrá un premio cercano a los 4.1 millones de dólares, es decir, 71 millones de pesos al tipo de cambio actual .

El incentivo económico puede servir para hacer fichajes importantes de cara al siguiente campeonato, o bien, para poder renovar contratos. Joel Huiqui, quien seguramente continuará siendo estratega del conjunto celeste, podría utilizarlo para armar una plantilla de época.

Junto a Tigres, Toluca, Chivas y América, el Cruz Azul ya tenía su boleto en mano para participar en la próxima edición de la Copa Campeones de la CONCACAF. Sin embargo, con el triunfo de esta noche, la escuadra celeste aseguró clasificar de forma directa a los octavos de final.



En la temporada 2025-2026, los de La Noria fueron los mejores ubicados con 68 puntos superando al Toluca, que se quedó en 67, en tanto que Chivas registró 65.

Premios para el campeón del Clausura 2026

Primer lugar: 4.1 millones de dólares/ 7.1 millones de pesos.



Segundo lugar: cerca de 2 millones de dólares/ cerca de 40 millones de pesos.



Boleto directo a los Octavos de final de la Concachampions: para Cruz Azul.

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