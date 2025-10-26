¿Cuál es el récord de Jamie Vardy que persigue Erling Haaland?

Nos hemos acostumbrado al fenomenal gol de Erling Haaland, pero el noruego está alcanzando cotas vertiginosas al comienzo de la temporada 2025-26.

El incansable tirador del Manchester City ha mostrado una precisión asombrosa con su club y su selección desde que comenzó la temporada en agosto, quedándose sin marcar solamente en uno de sus 14 partidos en todas las competiciones. Más atrás, solo ha dejado la portería a cero dos veces en sus últimos 21 partidos con Noruega y los Cityzens.

Haaland ha logrado hazañas sin precedentes en cada etapa de su carrera y continúa desafiando la lógica en el Etihad Stadium. Ahora, el jugador de 25 años de edad está persiguiendo otro récord de la Premier League luego de su doblete contra el Everton el fin de semana pasado.

Erling Haaland persigue el récord de Jamie Vardy en la Premier League

La racha goleadora de 11 partidos de Jamie Vardy podría ser destronada | Joe Prior/GettyImages

Haaland acumula la asombrosa cifra de 24 goles en 14 partidos con su club y su selección esta temporada, con tres dianas desde su regreso del parón internacional de octubre. Su doblete de la victoria contra el Everton fue seguido por otro tanto en la Champions League, conseguido a domicilio contra el Villarreal.

El noruego podría batir varios récords antes del final de la temporada y actualmente persigue el de la leyenda del Leicester City, Jamie Vardy. Tras marcar en seis partidos consecutivos de la Premier League, el delantero del Manchester City se acerca a la racha de Vardy de marcar en 11 partidos consecutivos en la máxima categoría inglesa.

Vardy estableció el récord durante la notable temporada 2015-16, en la que el Leicester ganó la Premier League, superando la marca anterior de 10 goles, establecido por Ruud van Nistelrooy. El ahora delantero del Cremonese logró oficialmente la hazaña el 28 de noviembre de 2015 contra el Manchester United.

Aunque aún le queda camino por recorrer, sería arriesgado apostar contra la posibilidad de que Haaland iguale o supere el récord de Vardy en las próximas semanas. La mejor racha del noruego anteriormente fue marcar en siete partidos consecutivos de la Premier League, una cadena que se extendió de agosto a octubre de 2022.

Rachas de goles más largas en la historia de la Premier League

Jugador Club Partidos consecutivos de la Premier League en los que marcó Jamie Vardy Leicester City 11 Ruud van Nistelrooy Manchester United 10 Alexander Isak Newcastle United 8 Jamie Vardy Leicester City 8 Daniel Sturridge Liverpool 8 Ruud van Nistelrooy Manchester United 8

¿Cómo puede Erling Haaland robarle el récord a Jamie Vardy?

Haaland necesita marcar en sus próximos cinco partidos de liga para igualar a Vardy | Gareth Copley/GettyImages

Tras haber marcado en seis partidos consecutivos de la Premier League, Haaland sabe que debe anotar en sus próximos cinco encuentros para emular la racha de 11 partidos de Vardy. Dado su buen momento y el del Manchester City, hay muchas posibilidades de que lo consiga.

Sin embargo, no será fácil. Los próximos cinco duelos de liga del Manchester City son contra el Aston Villa, el Bournemouth, el Liverpool, el Newcastle United y el Leeds United. Sin duda, no será una racha fácil.

Para superar el récord de Vardy, Haaland necesitará marcar en cada uno de esos cinco partidos y luego también ver puerta contra el Fulham el 2 de diciembre.

Récord de Erling Haaland contra sus próximos seis rivales de la Premier League