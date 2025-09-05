Santiago Giménez es uno de los mejores delanteros del AC Milan. Es un futbolista argentino, naturalizado mexicano, ​​​ que juega como delantero centro en el A. C. Milan y hasta acá disputó los dos partidos del Rossonero en la temporada de Serie A que acaba de iniciarse.

Luego de tres temporadas en el Feyenoord de la Eredivisie, llegó la temporada pasada al AC Milan, disputando 19 partidos y convirtiendo 6 goles en la 2024/2025, mientras que en esta lleva 3 encuentros y aún no convirtió.

El mexicano está entre los mejores 10 asalariados del AC Milan. Le quedan 4 años de contrato y ocupa, específicamente, el puesto 9. Quien encabeza la lista es Christopher Nkunku, Adrien Rabiot, el argelino Bennacer, Luka Modric, Rafael Leao, Fofana, Pulisic y Loftus-Cheek.

¿Cuál es el salario de Santiago Giménez en el AC MIlan?

En cuanto a lo que percibe el atacante, en estos 4 años de contrato que firmó Giménez, ganará, a priori, €89.038 mensuales* y €4.630.000 anual, llegando a un total de €18.520.000 por todo concepto, sin pensar en posibles renovaciones ni mucho menos, y solo remitiéndonos a lo que ya está firmado entre las partes.

*Toda esta información se obtuvo del sitio especializado Capolgy.

US Lecce v AC Milan - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

Su sueño de jugar en Europa y triunfar en un equipo grande

El conjunto de la capital ha pretendido reforzar su ofensiva con el arribo del mexicano, a cambio de Artem Dobvyk. Pero cuando todo parecía que iba por buen camino, el Bebote decidió permanecer en el Rossoneri, y peleará por un lugar en el equipo.

El valor de mercado de Santiago Giménez

Tiene un valor de mercado de €30 millones, según el sitio especializado Transfermarkt. Por lo que el mexicano es uno de los delanteros de mayor cotización del futbol europeo.

