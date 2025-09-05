¿Cuál es el salario de Santiago Giménez en el AC Milan?
Santiago Giménez es uno de los mejores delanteros del AC Milan. Es un futbolista argentino, naturalizado mexicano, que juega como delantero centro en el A. C. Milan y hasta acá disputó los dos partidos del Rossonero en la temporada de Serie A que acaba de iniciarse.
Luego de tres temporadas en el Feyenoord de la Eredivisie, llegó la temporada pasada al AC Milan, disputando 19 partidos y convirtiendo 6 goles en la 2024/2025, mientras que en esta lleva 3 encuentros y aún no convirtió.
El mexicano está entre los mejores 10 asalariados del AC Milan. Le quedan 4 años de contrato y ocupa, específicamente, el puesto 9. Quien encabeza la lista es Christopher Nkunku, Adrien Rabiot, el argelino Bennacer, Luka Modric, Rafael Leao, Fofana, Pulisic y Loftus-Cheek.
En cuanto a lo que percibe el atacante, en estos 4 años de contrato que firmó Giménez, ganará, a priori, €89.038 mensuales* y €4.630.000 anual, llegando a un total de €18.520.000 por todo concepto, sin pensar en posibles renovaciones ni mucho menos, y solo remitiéndonos a lo que ya está firmado entre las partes.
*Toda esta información se obtuvo del sitio especializado Capolgy.
Su sueño de jugar en Europa y triunfar en un equipo grande
El conjunto de la capital ha pretendido reforzar su ofensiva con el arribo del mexicano, a cambio de Artem Dobvyk. Pero cuando todo parecía que iba por buen camino, el Bebote decidió permanecer en el Rossoneri, y peleará por un lugar en el equipo.
El valor de mercado de Santiago Giménez
Tiene un valor de mercado de €30 millones, según el sitio especializado Transfermarkt. Por lo que el mexicano es uno de los delanteros de mayor cotización del futbol europeo.
