¿Cuál es la valoración de Cristiano Ronaldo en el EA Sports FC 26?

CR7 es el mejor valorado del fútbol saudí junto a Benzema, Kanté e Íñigo Martínez
Con 40 años Cristiano Ronaldo sigue teniendo una valoración muy buena
Con 40 años Cristiano Ronaldo sigue teniendo una valoración muy buena | Abdullah Ahmed/GettyImages

Se acuerdo con la información general de su portal, la valoración general de Cristiano Ronaldo en EA SPORTS FC 26 es 85.

Cristiano Ronaldo es futbolista profesional de Portugal y juega como delantero centro (DC) en Al-Nassr. La valoración general de Cristiano Ronaldo es 85. El goleador luso tiene el estilo de juego de zarpazos según el videojuego.

Perfil del Jugador

Nombre: Cristiano Ronaldo

Valoración general: 85

Posición: DC

Equipo: Al Nassr

Edad: 40

Altura: 187 cm / 6'2"

Peso: 85 kg / 187 lb

Pierna preferida: Derecha

Nacionalidad: Portugal

Liga: ROSHN Saudi League

Atributos detallados

Ritmo: 76

Aceleración: 73

Velocidad: 78

Tiros: 88

Posición: 89

Rematador: 88

Potencia de tiro: 91

Tiros lejanos: 84

Voleas: 84

Penaltis: 91

Pases: 76

Visión: 76

Centros: 78

Precisión tirando faltas: 81

Pases cortos: 76

Pases largos: 70

Efecto: 79

Regates: 80

Agilidad: 76

Equilibrio: 63

Reacción: 82

Control del balón: 85

Regates: 77

Compostura: 91

Defensa: 34

Intercepción: 29

Precisión de cabezazos: 87

Capacidad defensiva: 24

Entrada normal: 32

Entrada agresiva: 24

Físico: 76

Salto: 95

Resistencia: 77

Fuerza: 80

Agresividad: 62

Atributos específicos

Zapatazo+

Zapatazos con ejecución mucho más rápida y aún más velocidad.

Acrobático

Voleas con una mayor precisión, animaciones de voleas acrobáticas.

Cabezazo de precisión

Cabezazos con mayor precisión y potencia.

Fortaleza aérea

Realiza saltos más altos y tiene más presencia defensiva durante y antes de los duelos aéreos.

Revolución

Los tiros con clase y tiros con el exterior son más precisos.

Tiro raso potente

Mejora la cap. de realizar tiros rasos potentes con mayor precisión, velocidad de desplazamiento del balón y una ejecución de tiro más rápida.

Trilero

Realiza filigranas de toque únicas.

