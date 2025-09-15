¿Cuál es la valoración de Cristiano Ronaldo en el EA Sports FC 26?

Se acuerdo con la información general de su portal, la valoración general de Cristiano Ronaldo en EA SPORTS FC 26 es 85.

Cristiano Ronaldo es futbolista profesional de Portugal y juega como delantero centro (DC) en Al-Nassr. La valoración general de Cristiano Ronaldo es 85. El goleador luso tiene el estilo de juego de zarpazos según el videojuego.

Perfil del Jugador

Nombre: Cristiano Ronaldo

Valoración general: 85

Posición: DC

Equipo: Al Nassr

Edad: 40

Altura: 187 cm / 6'2"

Peso: 85 kg / 187 lb

Pierna preferida: Derecha

Nacionalidad: Portugal

Liga: ROSHN Saudi League

Atributos detallados

Ritmo: 76

Aceleración: 73

Velocidad: 78

Tiros: 88

Posición: 89

Rematador: 88

Potencia de tiro: 91

Tiros lejanos: 84

Voleas: 84

Penaltis: 91

Pases: 76

Visión: 76

Centros: 78

Precisión tirando faltas: 81

Pases cortos: 76

Pases largos: 70

Efecto: 79

Regates: 80

Agilidad: 76

Equilibrio: 63

Reacción: 82

Control del balón: 85

Regates: 77

Compostura: 91

Defensa: 34

Intercepción: 29

Precisión de cabezazos: 87

Capacidad defensiva: 24

Entrada normal: 32

Entrada agresiva: 24

Físico: 76

Salto: 95

Resistencia: 77

Fuerza: 80

Agresividad: 62

Atributos específicos

Zapatazo+

Zapatazos con ejecución mucho más rápida y aún más velocidad.

Acrobático

Voleas con una mayor precisión, animaciones de voleas acrobáticas.

Cabezazo de precisión

Cabezazos con mayor precisión y potencia.

Fortaleza aérea

Realiza saltos más altos y tiene más presencia defensiva durante y antes de los duelos aéreos.

Revolución

Los tiros con clase y tiros con el exterior son más precisos.

Tiro raso potente

Mejora la cap. de realizar tiros rasos potentes con mayor precisión, velocidad de desplazamiento del balón y una ejecución de tiro más rápida.

Trilero

Realiza filigranas de toque únicas.