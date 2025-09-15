¿Cuál es la valoración de Cristiano Ronaldo en el EA Sports FC 26?
Se acuerdo con la información general de su portal, la valoración general de Cristiano Ronaldo en EA SPORTS FC 26 es 85.
Cristiano Ronaldo es futbolista profesional de Portugal y juega como delantero centro (DC) en Al-Nassr. La valoración general de Cristiano Ronaldo es 85. El goleador luso tiene el estilo de juego de zarpazos según el videojuego.
Perfil del Jugador
Nombre: Cristiano Ronaldo
Valoración general: 85
Posición: DC
Equipo: Al Nassr
Edad: 40
Altura: 187 cm / 6'2"
Peso: 85 kg / 187 lb
Pierna preferida: Derecha
Nacionalidad: Portugal
Liga: ROSHN Saudi League
Atributos detallados
Ritmo: 76
Aceleración: 73
Velocidad: 78
Tiros: 88
Posición: 89
Rematador: 88
Potencia de tiro: 91
Tiros lejanos: 84
Voleas: 84
Penaltis: 91
Pases: 76
Visión: 76
Centros: 78
Precisión tirando faltas: 81
Pases cortos: 76
Pases largos: 70
Efecto: 79
Regates: 80
Agilidad: 76
Equilibrio: 63
Reacción: 82
Control del balón: 85
Regates: 77
Compostura: 91
Defensa: 34
Intercepción: 29
Precisión de cabezazos: 87
Capacidad defensiva: 24
Entrada normal: 32
Entrada agresiva: 24
Físico: 76
Salto: 95
Resistencia: 77
Fuerza: 80
Agresividad: 62
Atributos específicos
Zapatazo+
Zapatazos con ejecución mucho más rápida y aún más velocidad.
Acrobático
Voleas con una mayor precisión, animaciones de voleas acrobáticas.
Cabezazo de precisión
Cabezazos con mayor precisión y potencia.
Fortaleza aérea
Realiza saltos más altos y tiene más presencia defensiva durante y antes de los duelos aéreos.
Revolución
Los tiros con clase y tiros con el exterior son más precisos.
Tiro raso potente
Mejora la cap. de realizar tiros rasos potentes con mayor precisión, velocidad de desplazamiento del balón y una ejecución de tiro más rápida.
Trilero
Realiza filigranas de toque únicas.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.