¿Cuál es la valoración de Julián Álvarez en el EA Sports FC 26?

De acuerdo con la información general de su portal, la valoración general de Julián Álvarez en EA SPORTS FC 26 es 87.

Julián Álvarez es futbolista profesional de Argentina y juega como delantero centro (DC) en Atlético de Madrid. La valoración general de Julián Álvarez es 87. El canterano de River Plate tiene el estilo de juego +Sangre fría+.

Con apenas 25 años el goleador es un multicampeón del fútbol internacional coleccionando los trofeos más importantes y prestigiosos del mundo como la Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Premier League, Copa del Mundo, entre muchos otros.

Perfil del Jugador

Nombre completo: Julián Álvarez

Posición: Delantero centro (DC)

Pierna buena: Derecha

Altura: 170 cm / 5'7"

Peso: 71 kg / 157 lb

Edad: 25

País: Argentina

Liga: LALIGA EA SPORTS

Equipo: Atlético de Madrid

Atributos detallados

Ritmo: 85

Aceleración: 86

Velocidad: 85

Tiros: 87

Posición: 88

Rematador: 88

Potencia de tiro: 88

Tiros lejanos: 86

Voleas: 84

Penaltis: 78

Pases: 81

Visión: 83

Centros: 77

Precisión tirando faltas: 80

Pases cortos: 83

Pases largos: 78

Efecto: 87

Regates: 87

Agilidad: 87

Equilibrio: 87

Reacción: 88

Control del balón: 88

Regates: 87

Compostura: 86

Defensa: 57

Intercepciones: 52

Precisión de cabezazos: 78

Capacidad defensiva: 60

Entrada normal: 55

Entrada agresiva: 46

Físico: 79

Salto: 86

Resistencia: 85

Fuerza: 72

Agresividad: 86

Atributos específicos

Sangre fría+

Excepcional control del balón al trote protege el balón con mayor eficacia.

Tiro colocado

Tiros colocados más rápidos, con más curva y precisión.

