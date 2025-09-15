Sports Illustrated Fútbol

¿Cuál es la valoración de Santiago Giménez en el EA Sports FC 26?

El delantero mexicano es uno de los mejores valorados del videojuego y el que tiene mayor potencial
Benjamín Guerra|
La valoración de Santiago Giménez en el EA Sports FC 26
De acuerdo con la información general de su portal, la valoración general de Santiago Giménez en EA SPORTS FC 26 es 79.

'Santi' es un representante de la selección mexicana y es un firme candidato a acudir al Mundial 2026, luego de haberse ausentado en el pasado Mundial de Qatar 2022 bajo las órdenes de Gerardo Martino.

Santiago Gimenez
Perfil del Jugador

Nombre: Santiago Giménez

Valoración general: 79

Posición: DC

Equipo: Milano FC

Edad: 24 años

Altura: 183 cm / 6'0"

Peso: 68 kg / 150 lb

Pierna preferida: Izquierda

Nacionalidad: México

Liga: Serie A Enilive

Atributos detallados

Ritmo: 78

Aceleración: 77

Velocidad: 79

Tiros: 80

Posición: 84

Rematador: 82

Potencia de tiro: 83

Tiros lejanos: 76

Voleas: 70

Penaltis: 81

Pases: 70

Visión: 75

Centros: 64

Precisión tirando faltas: 52

Pases cortos: 74

Pases largos: 69

Efecto: 72

Regates: 77

Agilidad: 75

Equilibrio: 71

Reacción: 75

Control del balón: 78

Compostura: 78

Defensa: 46

Intercepción: 51

Precisión de cabezazos: 80

Capacidad defensiva: 45

Entrada normal: 39

Entrada agresiva: 22

Físico: 69

Salto: 77

Resistencia: 64

Fuerza: 68

Agresividad: 78

Atributos específicos

Cabezazo de precisión

Cabezazos con mayor precisión y potencia.

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

