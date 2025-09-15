¿Cuál es la valoración de Santiago Giménez en el EA Sports FC 26?

De acuerdo con la información general de su portal, la valoración general de Santiago Giménez en EA SPORTS FC 26 es 79.

Santiago Giménez es futbolista profesional de México y juega como delantero centro (DC) en Milano FC (AC Milan). La valoración general del goleador azteca es 79.

'Santi' es un representante de la selección mexicana y es un firme candidato a acudir al Mundial 2026, luego de haberse ausentado en el pasado Mundial de Qatar 2022 bajo las órdenes de Gerardo Martino.

Santi es de los mexicanos más conocidos en Europa | Marco Canoniero/GettyImages

Perfil del Jugador

Nombre: Santiago Giménez

Valoración general: 79

Posición: DC

Equipo: Milano FC

Edad: 24 años

Altura: 183 cm / 6'0"

Peso: 68 kg / 150 lb

Pierna preferida: Izquierda

Nacionalidad: México

Liga: Serie A Enilive

Atributos detallados

Ritmo: 78

Aceleración: 77

Velocidad: 79

Tiros: 80

Posición: 84

Rematador: 82

Potencia de tiro: 83

Tiros lejanos: 76

Voleas: 70

Penaltis: 81

Pases: 70

Visión: 75

Centros: 64

Precisión tirando faltas: 52

Pases cortos: 74

Pases largos: 69

Efecto: 72

Regates: 77

Agilidad: 75

Equilibrio: 71

Reacción: 75

Control del balón: 78

Compostura: 78

Defensa: 46

Intercepción: 51

Precisión de cabezazos: 80

Capacidad defensiva: 45

Entrada normal: 39

Entrada agresiva: 22

Físico: 69

Salto: 77

Resistencia: 64

Fuerza: 68

Agresividad: 78

Atributos específicos

Cabezazo de precisión

Cabezazos con mayor precisión y potencia.