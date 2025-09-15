¿Cuál es la valoración de Santiago Giménez en el EA Sports FC 26?
De acuerdo con la información general de su portal, la valoración general de Santiago Giménez en EA SPORTS FC 26 es 79.
Santiago Giménez es futbolista profesional de México y juega como delantero centro (DC) en Milano FC (AC Milan). La valoración general del goleador azteca es 79.
'Santi' es un representante de la selección mexicana y es un firme candidato a acudir al Mundial 2026, luego de haberse ausentado en el pasado Mundial de Qatar 2022 bajo las órdenes de Gerardo Martino.
Perfil del Jugador
Nombre: Santiago Giménez
Valoración general: 79
Posición: DC
Equipo: Milano FC
Edad: 24 años
Altura: 183 cm / 6'0"
Peso: 68 kg / 150 lb
Pierna preferida: Izquierda
Nacionalidad: México
Liga: Serie A Enilive
Atributos detallados
Ritmo: 78
Aceleración: 77
Velocidad: 79
Tiros: 80
Posición: 84
Rematador: 82
Potencia de tiro: 83
Tiros lejanos: 76
Voleas: 70
Penaltis: 81
Pases: 70
Visión: 75
Centros: 64
Precisión tirando faltas: 52
Pases cortos: 74
Pases largos: 69
Efecto: 72
Regates: 77
Agilidad: 75
Equilibrio: 71
Reacción: 75
Control del balón: 78
Compostura: 78
Defensa: 46
Intercepción: 51
Precisión de cabezazos: 80
Capacidad defensiva: 45
Entrada normal: 39
Entrada agresiva: 22
Físico: 69
Salto: 77
Resistencia: 64
Fuerza: 68
Agresividad: 78
Atributos específicos
Cabezazo de precisión
Cabezazos con mayor precisión y potencia.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.