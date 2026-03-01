Este fin de semana se registró un incremento en la tensión internacional tras un ataque coordinado atribuido a Israel y Estados Unidos contra instalaciones militares en Teherán y otras zonas de Irán.

De acuerdo con los reportes oficiales, la respuesta iraní se produjo poco después y estuvo dirigida a objetivos en la región, incluyendo áreas cercanas a ciudades como Dubái y Doha, sedes previstas para albergar la Finalíssima el próximo 27 de marzo.

El escenario para el duelo entre Argentina y España quedó en suspenso, y las decisiones que se adopten en las próximas semanas serán clave para determinar si el encuentro mantiene su sede original o debe trasladarse a otra ciudad. En caso de un cambio, la organización podría anunciar próximamente una sede alterna.

De acuerdo con información del periodista José Félix Díaz, del diario As, la Federación Española no ha recibido hasta el momento ninguna notificación sobre una posible suspensión del encuentro. Por ahora, los únicos compromisos cancelados son los correspondientes a ligas locales, mientras se aguardan decisiones que podrían extenderse a organismos como la Conmebol y la UEFA, los cuales también deberán acatar las disposiciones que emitan los gobiernos involucrados.

Jordan v Morocco - FIFA Arab Cup 2025 Final | Jan Kruger - FIFA/GettyImages

Además de la incertidumbre deportiva que este escenario genera para ambas selecciones, comienzan a evaluarse también sus posibles repercusiones económicas. De acuerdo con diversos reportes, el partido ya había agotado todas sus localidades, lo que representaría un ingreso estimado cercano a los 17 millones de dólares solo por concepto de taquilla.

A ello habría que sumar la afectación en contratos comerciales y patrocinios, así como los ingresos directos que el evento proyectaba para la economía local a través del turismo, la hotelería, el transporte, los servicios y el consumo en la ciudad sede. También quedarían en el aire los premios económicos destinados a las selecciones participantes, lo que incrementa el impacto financiero total ante una eventual cancelación.

COMBO-FBL-ARG-ESP-FINALISSIMA2026 | LUIS ROBAYO,FRANCK FIFE/GettyImages

José Félix Díaz, director del diario As, señaló que a inicios de la próxima semana se tomarán decisiones sobre cómo, cuándo y dónde se disputará el encuentro, ya que, según los reportes, no sería viable que alguna de las selecciones viaje a territorio de Medio Oriente en el contexto actual.

Hasta el momento ni la UEFA ni la Conmebol se han pronunciado al respecto.