¿Cuál sería el rival del Manchester City en octavos de final de la UEFA Champions League?

El Bodo/Glimt dio la gran sorpresa de la fecha, y aunque se hayan disputado solamente dos partidos ya es casi imposible de superar: le ganó 3-1 en Noruega al Manchester City y sueña con meterse en el playoff en la última jornada, mientras que los dirigidos por Pep Guardiola necesitan ganar su próximo partidos para no sufrir esa instancia previa a los octavos de final. Kasper Hogh anotó un doblete, mientras que Jens Hauge marcó el tanto restante. Para el City descontó Rayan Cherki.

De momento, los Ciudadanos están quintos con 13 puntos, aunque con un partido más que todos los que momentáneamente están en zona de clasificación directa a la ronda de 16. En este contexto, los ingleses volverán a pura preocupación a su tierra esperando que los resultados de los rivales directos no sean tan contraproducentes con su causa.

Para colmo, en la Premier League vienen de perder el derbi de la ciudad contra el United por 2-0 y eso les representó alejarse del Arsenal en la lucha por el campeonato de Primera División del fútbol inglés.

FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Si bien falta casi toda la séptima jornada y la totalidad de la octava, el rival del Manchester City en octavos de final saldría de uno de los cruces de playoffs entre Chelsea, Sporting de Lisboa, AS Mónaco y Bayer Leverkusen.

En la última fecha, con un ojo puesto en todos los otros partidos, el Manchester City enfrentará al Galatasaray en el Etihad Stadium, con la necesidad imperiosa de ganar para esperar con un poco más de calma los resultados de lo que suceda en los otros estadios del viejo continente. El próximo sábado 24 de enero recibirán a los Wolves, colistas de la Premier League, con la ilusión de ganar para llegar en buena forma anímica al cruce con los turcos por el certamen continental.