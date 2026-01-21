¿Cuáles son los ocho equipos que estarían clasificando directamente a los octavos de final de la Champions League?
La séptima jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla tuvo grandísimas sorpresas con caídas de clubes importantes y un equipo que ratifica su gran momento en la competencia continental tras altibajos en su liga domésica.
El Arsenal es el único equipo con puntaje perfecto, acumulando 21 puntos sobre 21 posibles tras vencer en condición de visitante al Inter de Milán por 3-1 gracias a los goles Viktor Gyökeres y Gabriel Jesús, este último por duplicado.
En la jornada del martes la gran sorpresa llegó temprano, con la victoria del Bodo/Glimt por 3-1 frente al Manchester City en Noruega. El Copenhague sorprendió empatando con el Napoli, el Olympiacos venció 2-0 al Bayer Leverkusen en Atenas y el Ajax hizo lo propio frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.
El gran partido fue la victoria por 6-1 del Real Madrid contra el AS Mónaco, mientras que el PSG cayó en su visita al Sporting de Lisboa y Tottenham superó al Borussia Dortmund.
La acción de miércoles arrancó con el empate 1-1 entre el Galatasaray y el Atlético Madrid, y la agónica victoria del Qarabag de Azerbaiyán sobre el Eintracht Frankfurt. Más tarde, el FC Barcelona venció al Slavia Praga, el Chelsea al Pafos y el Bayern Múnich hizo lo propio con el Union Saint-Gilloise.
Con los resultados de la séptima jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta UEFA Champions League 2025/26.
Clasificación de la Champions League tras la 7ª jornada
Directo a octavos
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
1°
Arsenal
21
18
2°
Bayern Múnich
18
13
3°
Real Madrid
15
11
4°
Liverpool
15
6
5°
Tottenham
14
8
6°
PSG
13
10
7°
Newcastle
13
10
8°
Chelsea
13
6
Equipos que clasificarían a los playoffs
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
9°
FC Barcelona
13
5
10°
Sporting de Lisboa
13
5
11°
Manchester City
13
4
12°
Atlético de Madrid
13
3
13°
Atalanta
13
1
14°
Inter de Milán
12
6
15°
Juventus
12
4
16°
Borussia Dortmund
11
4
17°
Galatasaray
10
0
18°
Qarabag
10
-2
19°
Olympique Marsella
9
0
20°
Bayer Leverkusen
9
-4
21°
AS Mónaco
9
-6
22°
PSV
8
1
23°
Athletic Club
8
-4
24°
Olympiacos
8
-5
¿Cómo quedarían los cruces de playoffs?
- FC Barcelona vs Olympiacos
- Sporting de Lisboa vs Athletic Club
- Manchester City vs PSV
- Atlético de Madrid vs AS Mónaco
- Atalanta vs Bayer Leverkusen
- Inter de Milán vs Olympique Marsella
- Juventus vs Qarabag
- Borussia Dortmund vs Galatasaray
Equipos que quedarían eliminados
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
25°
Napoli
8
-5
26°
FC Copenhague
8
-6
27°
Club Brugge
7
-5
28°
Bodo/Glimt
6
-2
29°
Benfica
6
-4
30°
Pafos
6
-6
31°
Union Saint-Gilloise
6
-10
32°
Ajax
6
-12
33°
Eintracht Frankfurt
4
-9
34°
Slavia Praga
3
-11
35°
Villarreal
1
-10
36°
Kairat Almaty
1
-14
