¿Cuáles son los ocho equipos que estarían clasificando directamente a los octavos de final de la Champions League?

Tras siete jornadas, el Arsenal sigue con puntaje ideal y se afianza como candidato.
Bruno Pernigotti|
La séptima jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla tuvo grandísimas sorpresas con caídas de clubes importantes y un equipo que ratifica su gran momento en la competencia continental tras altibajos en su liga domésica.

El Arsenal es el único equipo con puntaje perfecto, acumulando 21 puntos sobre 21 posibles tras vencer en condición de visitante al Inter de Milán por 3-1 gracias a los goles Viktor Gyökeres y Gabriel Jesús, este último por duplicado.

En la jornada del martes la gran sorpresa llegó temprano, con la victoria del Bodo/Glimt por 3-1 frente al Manchester City en Noruega. El Copenhague sorprendió empatando con el Napoli, el Olympiacos venció 2-0 al Bayer Leverkusen en Atenas y el Ajax hizo lo propio frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

El gran partido fue la victoria por 6-1 del Real Madrid contra el AS Mónaco, mientras que el PSG cayó en su visita al Sporting de Lisboa y Tottenham superó al Borussia Dortmund.

La acción de miércoles arrancó con el empate 1-1 entre el Galatasaray y el Atlético Madrid, y la agónica victoria del Qarabag de Azerbaiyán sobre el Eintracht Frankfurt. Más tarde, el FC Barcelona venció al Slavia Praga, el Chelsea al Pafos y el Bayern Múnich hizo lo propio con el Union Saint-Gilloise.

Con los resultados de la séptima jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta UEFA Champions League 2025/26.

Clasificación de la Champions League tras la 7ª jornada

Directo a octavos

Posición

Club

Puntos

Diferencia de gol

Arsenal

21

18

Bayern Múnich

18

13

Real Madrid

15

11

Liverpool

15

6

Tottenham

14

8

PSG

13

10

Newcastle

13

10

Chelsea

13

6

Equipos que clasificarían a los playoffs

Posición

Club

Puntos

Diferencia de gol

FC Barcelona

13

5

10°

Sporting de Lisboa

13

5

11°

Manchester City

13

4

12°

Atlético de Madrid

13

3

13°

Atalanta

13

1

14°

Inter de Milán

12

6

15°

Juventus

12

4

16°

Borussia Dortmund

11

4

17°

Galatasaray

10

0

18°

Qarabag

10

-2

19°

Olympique Marsella

9

0

20°

Bayer Leverkusen

9

-4

21°

AS Mónaco

9

-6

22°

PSV

8

1

23°

Athletic Club

8

-4

24°

Olympiacos

8

-5

¿Cómo quedarían los cruces de playoffs?

  • FC Barcelona vs Olympiacos
  • Sporting de Lisboa vs Athletic Club
  • Manchester City vs PSV
  • Atlético de Madrid vs AS Mónaco
  • Atalanta vs Bayer Leverkusen
  • Inter de Milán vs Olympique Marsella
  • Juventus vs Qarabag
  • Borussia Dortmund vs Galatasaray

Equipos que quedarían eliminados

Posición

Club

Puntos

Diferencia de gol

25°

Napoli

8

-5

26°

FC Copenhague

8

-6

27°

Club Brugge

7

-5

28°

Bodo/Glimt

6

-2

29°

Benfica

6

-4

30°

Pafos

6

-6

31°

Union Saint-Gilloise

6

-10

32°

Ajax

6

-12

33°

Eintracht Frankfurt

4

-9

34°

Slavia Praga

3

-11

35°

Villarreal

1

-10

36°

Kairat Almaty

1

-14

