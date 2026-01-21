¿Cuáles son los ocho equipos que estarían clasificando directamente a los octavos de final de la Champions League?

La séptima jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla tuvo grandísimas sorpresas con caídas de clubes importantes y un equipo que ratifica su gran momento en la competencia continental tras altibajos en su liga domésica.

El Arsenal es el único equipo con puntaje perfecto, acumulando 21 puntos sobre 21 posibles tras vencer en condición de visitante al Inter de Milán por 3-1 gracias a los goles Viktor Gyökeres y Gabriel Jesús, este último por duplicado.

En la jornada del martes la gran sorpresa llegó temprano, con la victoria del Bodo/Glimt por 3-1 frente al Manchester City en Noruega. El Copenhague sorprendió empatando con el Napoli, el Olympiacos venció 2-0 al Bayer Leverkusen en Atenas y el Ajax hizo lo propio frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

El gran partido fue la victoria por 6-1 del Real Madrid contra el AS Mónaco, mientras que el PSG cayó en su visita al Sporting de Lisboa y Tottenham superó al Borussia Dortmund.

La acción de miércoles arrancó con el empate 1-1 entre el Galatasaray y el Atlético Madrid, y la agónica victoria del Qarabag de Azerbaiyán sobre el Eintracht Frankfurt. Más tarde, el FC Barcelona venció al Slavia Praga, el Chelsea al Pafos y el Bayern Múnich hizo lo propio con el Union Saint-Gilloise.

Con los resultados de la séptima jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta UEFA Champions League 2025/26.

Clasificación de la Champions League tras la 7ª jornada

Directo a octavos

Posición Club Puntos Diferencia de gol 1° Arsenal 21 18 2° Bayern Múnich 18 13 3° Real Madrid 15 11 4° Liverpool 15 6 5° Tottenham 14 8 6° PSG 13 10 7° Newcastle 13 10 8° Chelsea 13 6

Equipos que clasificarían a los playoffs

Posición Club Puntos Diferencia de gol 9° FC Barcelona 13 5 10° Sporting de Lisboa 13 5 11° Manchester City 13 4 12° Atlético de Madrid 13 3 13° Atalanta 13 1 14° Inter de Milán 12 6 15° Juventus 12 4 16° Borussia Dortmund 11 4 17° Galatasaray 10 0 18° Qarabag 10 -2 19° Olympique Marsella 9 0 20° Bayer Leverkusen 9 -4 21° AS Mónaco 9 -6 22° PSV 8 1 23° Athletic Club 8 -4 24° Olympiacos 8 -5

¿Cómo quedarían los cruces de playoffs?

FC Barcelona vs Olympiacos

Sporting de Lisboa vs Athletic Club

Manchester City vs PSV

Atlético de Madrid vs AS Mónaco

Atalanta vs Bayer Leverkusen

Inter de Milán vs Olympique Marsella

Juventus vs Qarabag

Borussia Dortmund vs Galatasaray

Equipos que quedarían eliminados