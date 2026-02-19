Los primeros 25 minutos no pudieron haber sido peores para el Paris Saint-Germain en Mónaco el martes por la noche: el vigente campeón de la Champions League perdía 2-0, desanimado por un penalti fallado y a punto de ver al último ganador del Balón de Oro abandonar el campo con otra lesión. Afortunadamente para Luis Enrique, pudo sustituir a Ousmane Dembélé con una figura clave.

Désiré Doué ha tenido una temporada 2025-26 relativamente floja, brillando con luz propia en algunos momentos, pero el joven de 20 años saltó a la palestra cuando los parisinos más lo necesitaban en el principado. Doué marcó dos goles y participó en el gol del empate de Achraf Hakimi, mientras el PSG remontó contra el equipo local, que se quedó con 10 hombres, para asegurar su regreso a París con ventaja en la eliminatoria de playoffs.



FBL-EUR-C1-MONACO-PSG | VALERY HACHE/GettyImages

Aunque el entrenador aún tiene mucho que reflexionar, dado que su equipo no ha logrado la misma sintonía que a estas alturas de la temporada pasada, el vigente campeón, salvo que caiga en casa, disputará los octavos de final.

No hay un camino sencillo para el PSG en los octavos de final. Si supera al Mónaco en el primer enfrentamiento de una competición europea entre los dos rivales de la Ligue 1, se enfrentará a algún candidato a la gloria.

FC Barcelona

Girona FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Sin duda, han llegado a conocer a ambos clubes a lo largo de los años, pero el equipo de Luis Enrique ha disfrutado especialmente de sus encuentros con el Barça en los últimos tiempos. Su rivalidad trascendió el terreno de juego tras el traspaso récord mundial de Neymar a París en 2017, pero ambos también protagonizaron una de las eliminatorias de la Champions League más memorables de la historia de la competición.



A pesar de conseguir una victoria por 4-0 en la ida en el Parque de los Príncipes, el PSG se rindió en los últimos minutos en Cataluña, cuando Sergi Roberto marcó el sexto gol del Barcelona para completar 'La Remontada' en octavos de final hace nueve años.

Desde entonces, el PSG ha ganado ambas eliminatorias con gran solvencia, y remontó un gol en contra para vencer al campeón de LaLiga de Hansi Flick por 2-1 al inicio de la fase liguera de esta temporada.

Chelsea

FBL-ENG-FACUP-HULL-CHELSEA | OLI SCARFF/GettyImages

Los parisinos no pudieron escapar del Chelsea en las últimas fases de esta competición, enfrentándose en tres temporadas consecutivas a mediados de la década de 2010, pero su choque en la final del Mundial de Clubes 2025 fue su primer duelo desde 2016. Los Blues golearon al equipo de Luis Enrique por 3-0 en Nueva York el verano pasado, con Cole Palmer robando el espectáculo en medio de una exhibición táctica del ahora despedido Enzo Maresca.

Liam Rosenior está ahora al mando, y guió al Chelsea hasta los octavos de final con victorias sobre Pafos y Napoli. Un encuentro con el PSG sin duda sería desalentador para el inglés, pero los londinenses del oeste irán en búsqueda de repetir la gran final del Mundial de Clubes pasado.