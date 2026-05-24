¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul salió campeón de la Liga MX?

Cruz Azul tiene en sus manos la posibilidad de conseguir su décimo título de Liga MX siempre y cuando supere al superlíder Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, en la gran final de vuelta del Clausura 2026. El técnico interino Joel Huiqui quiere darle a la institución lo que no pudo hacer como futbolista profesional luego de haber perdido tres finales de liga: el Clausura y Apertura 2008 y el Apertura 2009.

🚨🏟️ ¡Tiemblan los Pumas!



Cruz Azul llegará a la Final de vuelta del Clausura 2026 con una impresionante racha de 29 partidos consecutivos SIN PERDER en Ciudad Universitaria. 🚂🔥



📊 La Máquina suma:

✅ 21 victorias

🤝 8 empates

⚽ 60 goles a favor

🛡️ 22 goles recibidos



👀 La… pic.twitter.com/WtvUkbpyo5 — Azul De Corazon Oficial noti-azul.com (@AZULDeCorazon14) May 24, 2026

El escenario no podría ser mejor para el equipo celeste, ya que Ciudad Universitaria fungió como su casa por un tiempo hasta que los felinos decidieron que los cementeros no podían estar más en su territorio. Sin embargo, antes de marcharse del inmueble auriazul, La Máquina logró hacerse con el título de la Copa Campeones de la CONCACAF 2025.



De hecho, antes de decirle adiós al escenario universitario, los de La Noria tuvieron una racha de 29 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, entre local y visitante. La última vez que el nueve veces campeón de liga sucumbió fue el 7 de noviembre del 2021 y precisamente fue ante los Pumas por marcador de 4-3. Desde entonces, Cruz Azul arrojó un récord de 21 triunfos y ocho empates, con 60 anotaciones a favor y 22 en contra. Frente a los verdaderos locales, venció 0-2 en el Apertura 2024, 0-2 en los cuartos de final de ese mismo torneo y en la Jornada 11 de la presente campaña igualaron 2-2. Es decir, si el encuentro se lo lleva la visita o se termina decidiendo en penales, el Azul podría presumir 30 duelos invictos en CU.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul salió campeón de Liga?

Fue en el Guard1anes 2021 cuando La Máquina, bajo el mando del peruano Juan Reynoso, que también probó las mieles de ser campeón en su etapa como capitán en el Invierno 97, logró romper su increíble maldición de casi 25 años sin título de liga. Antes de eso, sorprendió ver como los celestes caían una y otra vez en el duelo decisivo por el título: el Invierno 99, el Clausura y Apertura 2008, el Apertura 2009, el Clausura 2013 y el Apertura 2018.

Juan Reynoso repitió lo que hizo como futbolista profesional | Jam Media/GettyImages

En ese Guard1anes 2021, muchos pensaban que se venía una nueva y lastimosa caída para los cementeros, pero esta vez la historia no fue así. Cruz Azul fue superlíder y primero eliminó 4-3 al Toluca en cuartos de final, después se deshizo 1-0 del Pachuca en las semifinales y finalmente, su rival en la gran final fue el Santos Laguna del uruguayo Guillermo Almada. En el Estadio TSM Corona, Luis Romo puso el único tanto, entre tanto, en el Estadio Azteca, el chileno Diego Valdés emparejó el marcador y daba esperanza a los Guerreros, sin embargo, al minuto 51, el uruguayo Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez aplicó la ‘Ley del ex’ y definió 2-1 la pizarra para hacer campeones a los surgidos en Jasso.



Incluso los de La Noria tuvieron la oportunidad de volver a ser monarcas tras la obtención de la novena estrella, pero como suele ser costumbre, su odiado rival, América, lo superó en el Clausura 2024 en una final más con Clásico Joven. Y aunque el técnico de ese momento, el argentino Martín Anselmi, era bien querido por la afición, hoy en día es repudiado por dejar botado al equipo para irse a cumplir su sueño europeo con el Porto de Portugal, algo que le duró muy poco.