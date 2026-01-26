¿Cuándo fue la última vez que el Manchester United estuvo en puestos de Champions League?

El Manchester United derrotó al Arsenal en partido de la jornada 23 de la Premier League 2025/2026. Gracias a este resultado, el equipo dirigido por Michael Carrick llegó a 38 puntos y subió a la cuarta posición de la tabla general.

Este partido representó el final de la fecha 12 de la Premier League y le permitió al equipo de Amorim subir hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones, puestos que no ocupaban hace varios años. En el mismo está igualado con el Aston Villa en 21 puntos, ocupando puesto de UEFA Champions League. El líder es el Arsenal, seguido por el Chelsea y el Manchester City.

Esta situación sería un fenómeno inusual en los últimos años: los Red Devils no ocupan una plaza de clasificación a la UCL desde finales de la temporada 2022/23, acumulando más de 900 días sin estar en dicho lugar de privilegio dentro de la tabla de la Premier League.

Postal de la última vez que el United ganó la Champions League | ADRIAN DENNIS/GettyImages

El Manchester United es uno de los clubes más laureados de Inglaterra y uno de los más tradicionales del mundo, con fans en todos los países y una grandísima tradición que lo posiciona en las páginas doradas de la historia.

En su palmarés cuenta con 20 Premier League y tres UEFA Champions League, con la última conquistada en la temporada 2007/08, con un Cristiano Ronaldo joven y en llamas acompañado por un equipazo de culto que quedó en la memoria de los fanáticos.

Su presente institucional no es el mejor, ya que los propietarios del club tomaron una serie de malas decisiones con contrataciones, ventas y selección de entrenadores que los llevaron a dejar de ser competitivos.