¿Cuándo fue la última vez que el Manchester United ganó cinco partidos seguidos?

El Manchester United está ahora a solo dos victorias de disfrutar de una racha de cinco triunfos consecutivos que, por supuesto, le permitiría a Frank Ilett —alias The United Strand— tener su corte de cabello.

Desde que Sir Jim Ratcliffe reafirmó su confianza en el entrenador Ruben Amorim, sugiriendo que el portugués estará al mando en Old Trafford durante al menos los próximos tres años, el Manchester United ha ganado a domicilio al campeón Liverpool por primera vez en 2016 y ha vencido al equipo Brighton & Hove Albion en casa; las Gaviotas se habían impuesto en sus tres visitas anteriores al Teatro de los Sueños.

Una victoria por 2-0 sobre el Sunderland antes del parón internacional significa que la racha de victorias de los Diablos Rojos se ha extendido a tres partidos, y ahora ocupan el sexto lugar en la tabla de la Premier League, por encima del Liverpool.

Ha pasado más de un año desde la última vez que Ilett se cortó el pelo –y que prometiera no hacerlo hasta que el equipo hilara cinco triunfos encadenados-, pero la espera del aficionado del Manchester United para un cambio de look podría terminar el 8 de noviembre.

Simplemente intentaba restarle importancia al sombrío panorama del club, y seguramente no habría imaginado que la espera del United para una racha de cinco victorias consecutivas se extendería más allá de un año, sobre todo teniendo en cuenta que habían logrado la hazaña apenas unos meses antes de que comenzara su desafío.

¿Cuándo fue la racha de cinco victorias consecutivas más reciente del Manchester United?

La última vez que el Manchester United ganó cinco partidos seguidos fue en febrero de 2024 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La temporada de debut de Erik ten Hag en el Manchester United fue un éxito innegable, sobre todo teniendo en cuenta el desastre que vivió el club en la temporada 2021-22. Ganaron la Copa EFL y regresaron a la Champions League con el holandés, quien tuvo muchos más problemas en su segundo año.

La campaña de 2023-24 marcó otro bajón en la historia reciente del United, y la victoria en la final de la FA Cup convenció a INEOS de seguir con Ten Hag. Fue una temporada con pocos puntos fuertes antes de vencer al Manchester City en Wembley, pero una racha productiva en febrero amenazó con salvar su floja campaña.

Su resurgimiento comenzó con una victoria por 4-2 sobre el Newport County en la cuarta ronda de la FA Cup el 28 de enero, en la que el equipo galés empató al United 2-2 antes de que Antony y Rasmus Højlund marcaran en la segunda mitad para confirmar la clasificación de los visitantes.

Aunque fue una victoria poco convincente, el equipo de Ten Hag ganó cuatro partidos consecutivos en la Premier League. Højlund estaba en un estado de forma espectacular, marcando en todas las victorias del United. Derrotaron al Wolverhampton Wanderers por 4-3 gracias a la impresionante definición de Kobbie Mainoo en el tiempo añadido, y luego vencieron al West Ham United por 3-0 con la ayuda de un doblete de Alejandro Garnacho.

Rasmus Højlund estuvo en racha durante la última cadena de cinco victorias consecutivas del United | Michael Steele/GettyImages

La victoria por 2-1 contra el Aston Villa fue la más impresionante de todas, dado que terminaron cuartos esa temporada y solo perdieron tres veces en casa en la liga. Scott McTominay dio la victoria a los visitantes en el minuto 86.

Un doblete de Højlund en siete minutos resultó suficiente para su quinta victoria consecutiva a domicilio contra el Luton Town, pero su racha terminó en casa contra el Fulham el fin de semana siguiente.

El United no solo busca cinco victorias consecutivas, que es todo lo que necesita, sino cinco victorias consecutivas en la Premier League. Técnicamente lo logró al comienzo de la temporada 2023/24, cuando venció a los Wolves por 1-0 en la primera jornada, tras terminar la campaña anterior con cuatro victorias consecutivas.

Ten Hag también logró cinco victorias ligueras consecutivas entre el 13 de noviembre de 2023 y el 14 de enero de 2024, durante su primer año en el cargo. Esa racha culminó con una victoria por 2-1 en el derbi de Manchester, cuando Bruno Fernandes y Marcus Rashford marcaron con cuatro minutos de diferencia para remontar una desventaja de un gol.

