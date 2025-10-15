¿Cuándo fue la última vez que España perdió un partido oficial?

Si bien cayó de manera dolorosa por penales ante Portugal en la final de la UEFA Nations League, España es una de las selecciones más poderosas del planeta con una marca de 29 partidos invicta.



En concreto, la Roja no pierde un partido en los 90 minuto' desde el 28 de marzo de 2023.

En esa oportunidad, fue derrota 2-0 ante Escocia en Hampden Park por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024, que terminaría teniendo a los de Luis de la Fuente como campeones. Desde allí, solamente conocieron la caída en la tanda de penales frente a los lusos, en Múnich. Los goles del combinado escocés fueron de Scott McTominay, ex Manchester United y figura del Napoli campeón del Scutetto de la Serie A.

Ese fue el único partido que perdieron en el grupo que los clasificó junto a sus verdugos a la Eurocopa, donde ganaron los siete partidos restantes y terminaron la clasificatoria con un registro de +20 en diferencia de gol. En esa zona, por ejemplo, quedó afuera de la competencia continental la Noruega de Erling Haaland.

🇪🇸España no pierde un partido oficial (no tanda de penaltis) desde el 28 de marzo de 2023.



Es una absoluta barbaridad lo de este grupo. pic.twitter.com/MPGZKvTLqA — GRADA B pro (@GradaBpro) October 14, 2025

Tras conquistar la Eurocopa en 2024, siguieron con su andar triunfal hasta la final de la UEFA Nations League, que en los papeles terminó en empate. Luego, su registro en las Eliminatorias camino a la Copa del Mundo 2026 está siendo lisa y llanamente aplastante, ya que ganaron los cuatro partidos que jugaron con 15 goles a favor y ninguno en contra en el grupo que comparten con Turquía, Georgia y Bulgaria.

Todavía quedan varios meses hasta la cita mundialista pero está claro que España será una de las grandes candidatas a hacerse del trofeo en Estados Unidos, México y Canadá. Además, en marzo del próximo año tendrá la Finalissima contra la selección argentina en el estadio de Lusail, en Qatar, donde la Albiceleste supo gritar campeón del mundo en diciembre de 2022.