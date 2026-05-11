Por increíble que parezca, esta vez la Liguilla de la Liga MX no cuenta con la presencia de Rayados ni de Tigres en las semifinales, clubes que con el paso del tiempo se han convertido en continuos protagonistas arribando a fases importantes, sin embargo, esta vez no lograron el objetivo y estarán viendo desde el televisor quién se convertirá en el nuevo monarca del balompié azteca tras la eliminación del bicampeón Toluca.

Rodrigo Aguirre lamenta la eliminación frente a Chivas | Azael Rodriguez/GettyImages

No obstante, se debe resaltar que lo hecho por ambas instituciones es diferente. Mientras Monterrey quedó eliminado en la fase regular al no estar entre los ocho primeros, la UANL al menos arribó a la Fiesta Grande, siendo echada en los cuartos de final por las Chivas, además tiene en puerta la posibilidad de levantar un nuevo título de la Copa Campeones de la CONCACAF.



Asimismo, el proyecto del técnico argentino Guido Pizarro está más que firme en San Nicolás de los Garza, cosa totalmente diferente con La Pandilla, que en el semestre destituyó al español Domènec Torrent, colocó como interino al argentino Nico Sánchez, que no pudo levantar el barco y finalmente, optó por cortar lazos con el director deportivo Antonio ‘Tato’ Noriega para darle paso al neerlandés Dennis Te Kloese, un viejo conocido del fútbol mexicano.

¿Cuándo fue la última vez que hubo unas semifinales sin equipos regios?

Tal como se menciona, Tigres y Rayados son siempre contendientes al título debido a su poderío económico que les da para armar plantillas poderosas, donde los suplentes podrían ser titulares en cualquier otra escuadra. Gracias a esto, difícilmente se pierden la Liguilla, no obstante, después de cinco años, por fin habrá unas semifinales sin la presencia de ninguno de los dos.

Santos Laguna v Monterrey - Torneo Apertura 2021 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Fue en el Guard1anes 2021 cuando las dos instituciones regias no lograron instalarse en la antesala de la final. Al quedar décimo de la clasificación, la U de Nuevo León tuvo chance pelear por un lugar en la Fiesta Grande a través de la repesca, mas Atlas, séptimo de la tabla, se impuso por la mínima del argentino Julio Furch en el Estadio Jalisco.



Con respecto a Monterrey, terminó como cuarto de la clasificación y su rival en cuartos de final fue Santos Laguna, quinto de la tabla. En la Comarca, La Pandilla empezó ganando con tanto del holandés Vincent Janssen, pero los laguneros remontaron 2-1 de la mano de Eduardo Aguirre y el ecuatoriano Ayrton Preciado. En el segundo episodio, celebrado en el Estadio BBVA, el argentino Maxi Meza dio esperanza a los suyos al marcar primero, pero en el tiempo añadido apareció Ronaldo Prieto para eliminar a los albiazules. Los Guerreros lograron llegar a la gran final, sin embargo, Cruz Azul pudo romper su malefició de no poder ser monarca frente a ellos.



Como dato curioso, seis meses antes, en el Guard1anes 2020, tampoco hubo regios en semifinales. La Pandilla, quinto lugar, fue despedida en la reclasificación por el Puebla, doceavo lugar, tras un empate 2-2 en el tiempo regular, con La Franja ganando 2-4 en penales. Los universitarios sí lograron superar el repechaje al pegarle 2-1 al Toluca, en duelo del sexto contra el onceavo, respectivamente. Empero, La Máquina fue su verdugo en cuartos de final al quedar 3-2 global.