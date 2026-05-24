¿Cuándo fue la última vez que Pumas salió campeón de la Liga MX?

Pumas tiene una oportunidad inmejorable este domingo en Ciudad Universitaria, ya que podría coronarse campeón del Clausura 2026, de la Liga MX, luego de 15 años sin poder llevarse al gloria. El técnico Efraín Juárez está por lograr algo sorpresivo, ya que a pesar de su juventud, está a nada de consagrarse en México tras haber sido campeón con el Atlético Nacional de Colombia en el 2024.

Efraín Juárez | Manuel Velasquez/GettyImages

Previo al hoy denominado Efrastóteles, Universidad Nacional tuvo otros proyectos que no lograron condecorar con la cereza en el pastel, siendo el estratega argentino Andrés Lillini quien más cerca estuvo de darle una estrella más al club. En el Guard1anes 2020 y contra todo pronóstico, el sudamericano pudo llevar a los felinos hasta la gran final, aun cuando tomó el equipo unos días antes de arrancar el certamen después de la sorpresiva renuncia del timonel español Míchel González. Pese a ello, el antes director de fuerzas básicas de la UNAM hizo lo impensable, aunque León no les permitió soñar en grande.



Antes de eso, la leyenda del club, el estratega brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, también les negó la gloria cuando los Tigres salieron airosos en el Apertura 2015 tras definirse todo en la tanda de penales por 2-4 luego de un empate 4-4 global. Los entonces dirigidos por Guillermo Vázquez Jr vieron como el ecuatoriano Fidel Martínez y Javier Cortés fallaron sus turnos pese a los aciertos del argentino Ismael Sosa y Luis Fuentes.



Y justamente, McJuárez está a nada de unirse al selecto grupo de entrenadores que también alzaron un trofeo de liga como futbolista en un mismo club. El formado en CU fue partícipe del campeonato del Clausura 2009, donde vencieron al superlíder Pachuca del técnico Enrique Meza por 2-3 global con un doblete del paraguayo Dante López, siendo comandados en la silla técnica por El Tuca.

Efraín Juárez fue campeón con Pumas como futbolista | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo fue la última vez que Pumas salió campeón de Liga?

El último título de Universidad Nacional ocurrió en el Clausura 2011. El equipo era dirigido por Memo Vázquez Jr y en sus filas estaban hombres reconocidos como Luis Fuentes, los ‘Pikolines’ Alejandro y Marco Palacios, Efraín ‘Chispa’ Velarde, el capitán paraguayo Darío Verón, Israel Castro, Dante López, el argentino Martín Bravo, Javier Cortés, David Cabrera, el brasileño Leandro Augusto, Carlos Orrantia, Juan Carlos Cacho, Jehu Chiapas y Francisco Palencia.



En el arranque de la Liguilla, los felinos, que acabaron como sublíderes, se encontraron con Monterrey, séptimo de la clasificación, igualando 3-3 en el global de los cuartos de final, avanzando por su mejor posición en la tabla. Posteriormente, en semifinales, se midió a las Chivas del Guadalajara, a las cuales superó 3-1 global.



Ya en la gran final, el rival fue Monarcas Morelia, club dirigido por el finado Tomás Boy, que también contaba con importantes futbolistas como Miguel Sabah, Rafael Márquez Lugo, el arquero argentino Federico Vilar, Adrián Aldrete, Joel Huiqui, Enrique Pérez, Jaime Lozano, los colombianos Luis Gabriel Rey y Aldo Leao, Kalú Gastelum, Elías Hernández, el ecuatoriano Joao Rojas, Luis Noriega y Manuel ‘Tripa’ Pérez.

Francisco Palencia y El Chispa Velarde | LatinContent/GettyImages

En el primer episodio, firmado en el Estadio Morelos, Palencia pegó primero, pero Joao Rojas igualó a los cinco minutos para dejar el empate 1-1. Para la vuelta en el Olímpico Universitario, otra vez El Gatillero dijo presente al minuto 14, mas de nuevo los purépechas empataron rápido con un penal convertido por El Jimmy. No obstante, al 76’, Cortés se vistió de héroe para sellar el global 3-2 y que Pumas consiguiera su séptimo título de Liga MX.