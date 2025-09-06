¿Cuándo fue la última vez que Rayados fichó a un jugador de Tigres UANL?

En tan solo seis días cerrará el mercado de transferencias para los clubes mexicanos. Equipos como Rayados de Monterrey continúan en busca de elementos que los vuelvan aún más fuertes de medio campo hacia adelante, y aunque su prioridad es un centro delantero que complemente y/o reemplace a Germán Berterame, tampoco le cierran las puertas a mediocampistas que le generen competencia al futbolista español Sergio Canales.

Recordemos que para el Apertura 2025 la Pandilla del Cerro de la Silla se desprendió del mexicano Jordi Cortizo, quien fichó para el León F.C., y de Nelson Deossa, que, luego de tener un gran Mundial de Clubes, llamó la atenció del Betis de Sevilla, quien no tuvo problema en hacerse de sus servicios.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-DEOSSA | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Si bien es cierto que la zona está cubierta por el jugador número diez del equipo de Rayados de Monterrey: Sergio Canales, y que figuran como líderes absolutos del campeonato mexicano, con seis victorias al hilo y solo una derrota, contar con una buena banca es fundamental en momentos de matar o morir.

Es por eso que la directiva albiazul estaría interesada en firmar jugadores que puedan volverse soluciones en encuentros trabados y/o complicados. Es aquí donde comienza a tomar fuerza el nombre de Sebastián Córdova, como posible fichaje para Rayados de Monterrey.

FBL-MEX-TIGRES-MONTERREY | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

¿De dónde surge el rumor sobre una posible llegada de Córdova a Rayados?

Hasta el momento, no se tiene información concreta de que el futbolista de Tigres UANL esté en negociaciones con Rayados de Monterrey. Sin embargo, periodistas regiomontanos aseguran que vieron a Sebastián Córdova compartiendo mesa con el presidente de la Pandilla: 'Tato' Noriega, en un restaurante de San Pedro Garza García, Nuevo León.

NO LLEGARON JUNTOS Y HABÍA UNA PERSONA MÁS EN LA MESA! DESCONOZCO EL MOTIVO Y LOS TEMAS QUE TRATARON! QUIZÁS FUE PLANEADO O SOLAMENTE SE ENCONTRARON… pic.twitter.com/1pssfV7faM — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) September 5, 2025

Quienes conocen la plaza, saben que no es muy común ver a un jugador de Tigres o de Rayados conviviendo en lugares públicos con directivos del acérrimo rival. Por eso la sospecha de que la reunión podría ser el adelanto de una negociación que generaría opiniones polarizantes entre los aficionados de la sultana del norte.

¿Cuándo fue la última vez que Rayados fichó a un jugador de Tigres UANL?

Fue en el torneo de Clausura 2006 cuando Rayados de Monterrey fichó a un jugador que pertenecía al equipo de Tigres UANL. Se trata del argentino Rolando Zárate, quien tuvo un paso fugaz por ambos clubes, logrando tan solo un gol con la Pandilla. Curiosamente, este tanto ni siquiera logró cruzar la línea de gol, pero el silbante lo dio por bueno.

Otra anécdota graciosa del Roly Zarate fue que en la 2006-07 vino a jugar a México 6 meses con tigres y 6 meses con rayados (que encima son rivales de la ciudad)

En ese año futbolístico jugó 17 partidos anotó UN GOL y encima ese gol fue un gol fantasma que se traga el línea pic.twitter.com/DpvnJTrcu1 — Ælfredo 🤹🏽‍♂️🐉 (@alfredodlrb) May 10, 2024

Desde entonces, aunque ha habido futbolistas que han vestido ambas camisetas, como Aldo De Nigris, Sebastián: el 'Loco' Abreu o la 'Gata' Fernández, ninguno de Tigres ha pasado, de forma directa, a reforzar a Rayados. El último fue la ex figura del Vélez Sarsfield. ¿Sebastián Córdova será el segundo? En los próximos días lo descubriremos.