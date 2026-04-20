¿Cuándo fue la última vez que Tigres y Rayados no clasificaron a la liguilla en un mismo torneo?

Tras caer 3-1 en casa, ante los Tuzos del Pachuca, a falta todavía de dos partidos para que culmine la temportada regular, el Club de Fútbol Monterrey ha quedado oficialmente fuera de la liguilla, algo que no ocurría desde el lejano torneo de Apertura 2016.

Tigres UANL, por su parte, anoche rescató un empate a un gol ante el Necaxa, situación que hoy los tiene como novenos de la general, con 21 puntos. Si bien es cierto que siguen siendo dueños de su destino, puesto que les alcanza con empatar ante el Atlas y vencer al Mazatlán para avanzar a la liguilla, por el momento, estarían fuera de la fiesta grande por el campeonato mexicano. Algo que no ocurre desde el torneo de Clausura 2014. De hecho, esa fue la última ocasión en la que no clasificaron ninguno de los dos equipos regiomontanos.

Monterrey v Tigres UANL - Clausura 2014 Liga MX | LatinContent/GettyImages

La evolución del fútbol en Nuevo León

En los años noventas, los equipos regiomontanos estaban lejos de ser escuadras protagonistas en el fútbol mexicanos. De hecho, en 1996, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León descendieron a segunda división, luego de perder el clásico regio frente al Monterrey. Ascendieron un año después, de la mano de Sinergia Deportiva, en una decisión que, años más tarde, cambiaría para bien la historia del equipo.

En lo que respecta al Club de Fútbol Monterrey, a finales de la citada década se metieron en serios aprietos de carácter económico, provocando que la empresa FEMSA entrara a rescatarlos. Este movimiento también cambió la suerte de la Pandilla del Cerro de la Silla.

El venturoso siglo XXI para los equipos regiomontanos

Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Apertura 2017 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Los años dos mil marcaron un antes y un después, primero para el Club de Fútbol Monterrey, quien, entre el año 2000 y el 2010, ganaron tres títulos de Liga MX (Clausura 2003, Apertura 2009 y Apertura 2010), y en la segunda década del siglo XXI consiguieron cinco CONCACAF Champions CUP (2011, 2012, 2013, 2019 y 2021) y otro título de liga (Apertura 2019).

La gloria para Tigres llegaría un poco después. Con cinco títulos de Liga MX (Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Cláusura 2019), la 'U' de Nuevo León se adueñó por completo de la década. Y después del 2020, ya han ganado también una CONCACAF Champions CUP (2020) y otro título de liga (Clausura 2023).

En medio de estas glorias, han habido varias finales, tanto de Liga MX como de torneos internacionales, que ponen en evidencia la grandeza de Nuevo León en el fútbol moderno. La jerarquía lograda en los últimos 20 años no debería opacarse por este desafortunado torneo de Clausura 2026, en donde, definitivamente, han quedado mucho a deber.

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