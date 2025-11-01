¿Cuándo fue la última vez que un equipo de Brasil no ganó la Copa Libertadores?

Ya están los dos finalistas. Palmeiras y Flamengo definirán en 30 días quién se queda con la edición actual de la Copa Libertadores 2025. El partido decisivo será en Lima, Perú.

Brasil extendió su hegemonía en la Copa Libertadores: 10 de los últimos 12 finalistas fueron suyos. Palmeiras revirtió un 0-3 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito y con el 4-0 del partido de vuelta, se metió en la final. Flamengo, el miércoles, sostuvo el 1-0 de la ida ante Racing de visitante y con el 0-0 llegó al partido máximo.

"En los últimos años, desde 2019, siempre ha llegado un equipo brasileño a la final. Para mí, sin duda se trata de poderío económico. No tengo ninguna duda. Mejores jugadores significan más oportunidades de competir por títulos", declaró Filipe Luís, entrenador del Fla, el pasado miércoles en conferencia de prensa después de que el Mengao eliminara a Racing de Argentina.

Para remitirse a la última vez que un equipo de Brasil no fue campeón de la Copa Libertadores, hay que ir hasta el recordado año 2018, donde River Plate se impuso ante Boca Juniors en el Santiago Bernabeu, la mítica casa del Real Madrid.

Luego del 2-2 en la ida, disputada en La Bombonera, por incidentes en la vuelta a jugarse en el Monumental el partido no se inició, y se decidió llevarlo a Europa, más precisamente a España.

Allí, en el campo del Madrid, River se impuso por 3-1 y dio la vuelta olímpica ante su máximo rival.

River Plate v Boca Juniors - Copa CONMEBOL Libertadores 2018 | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Por otro lado, es importante mencionar que el que se corone en esta edición llegará a cuatro Libertadores obtenidas y se convertirá, en consecuencia, en el equipo más ganador de la Copa en Brasil, ya que tanto Flamengo como Palmeiras, al igual que San Pablo, Santos y Gremio tienen, hasta el momento, tres títulos cada uno.

Las últimas finales con hegemonía de Brasil