El primer semestre del 2026 ha sido un tanto extraño para los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por un lado, está el hecho de que entraron a la liguilla como séptimos de la general, sumando tan solo 25 unidades y perdiendo encuentros ante rivales inferiores, en cuanto a nómina y plantilla se refiere.

Por el otro, no obstante, están las actuaciones memorables durante la campaña, como la goleada ante las Chivas y frente al América, el clásico regiomontano ganado de último minuto y lo cerca que están de meterse a la final por la CONCACAF Champions CUP, tras vencer como visitantes al Nashville SC, en las semifinales de ida.

En este contexto, los dirigidos por Guido Pizarro se enfrentarán a las Chivas Rayadas del Guadalajara en los cuartos de final por el torneo de Clausura 2026. Si bien es verdad que el Rebaño Sagrado acabó 11 puntos arriba de los universitarios, las múltiples pérdidas que sufrirán las Chivas en esta liguilla medio inclinan la balanza en favor de los comandados por el 'Conde' de Lanús, quien buscará llegar a su segunda final de Liga MX en tan solo un año como entrenador profesional.

¿Cuándo fue la útlima vez que Tigres UANL fue campeón de la Liga MX?

Chivas v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2023 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

El enfrentar a Chivas en una llave de eliminación directa seguro traerá dulces recuerdos para este grupo de jugadores, que hace un par de años, en el torneo de Clausura 2023, salieron campeones en una de las finales más épicas en la historia del balompié nacional.

La ida se jugó en la cancha del 'Volcán', y acabó con un frío empate a cero goles. La vuelta se llevó a cabo en el Akron, y ahí, las Chivas alcanzaron a ponerse 2-0 al frente. Todo parecía destinado al título rojiblanco, pero con goles de André-Pierre Gignac, Sebastián Córdova y el hoy entrenador de la 'U' de Nuevo León, Guido Pizarro, los Tigres le dieron la vuelta al resultado y obtuvieron así lo que es, hasta el momento, su último título de liga.

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