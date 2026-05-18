¿Cuándo juega el Arsenal el último partido del torneo tras el vencer al Burnley?

Luego de ganarle al Burnley, el Arsenal aguarda ahora por el partido del Manchester City para saber si llegará a la última jornada como el campeón de la Premier League.



Si los de Guardiola ganan este martes, entonces todo se definirá en la última y apasionante fecha del torneo.

El próximo partido de los Gunners será el domingo 24 de mayo en Selhurst Park ante el Crystal Palace de Oliver Glasner, que no querrá ver como el equipo de Mikel Arteta le celebra el campeonato de la Premier League en la cara. El partido se jugará desde las 17:00 de España, 10:00 de la costa este de Estados Unidos y las 09:00 de México.

El Arsenal quiere escribir su nombre en el trofeo por primera vez en más de 20 años | Marc Atkins/GettyImages

En caso de llegar coronado, no sorprendería que Mikel Arteta juegue este partido con suplentes para cuidar a los titulares para el último compromiso de la temporada, probablemente el más importante: la final de la UEFA Champions League contra el París Saint-Germain en Budapest el próximo 30 de mayo.

El Arsenal tuvo una gran temporada, aunque no pudieron capitalizar en la única final que jugaron hasta el momento: perdieron 2-0 ante el Manchester City en la definición de la EFL Cup. Además, en la FA Cup cayeron inesperadamente en cuartos de final. Ahora, solamente les queda la Premier League y la UEFA Champions League, siendo estos los dos objetivos mayores de la campaña.

Los Gunners fueron campeones de Inglaterra en 13 oportunidades en toda su historia, siendo los terceros máximos ganadores. A pesar de esto, no logran ganar la Premier League desde la temporada 2023/24, cuando Los Invencibles comandados por Arséne Wenger y Thierry Henry arrasaron para quedarse con el título.

Arsenal v Leicester City | Stuart MacFarlane/GettyImages

En la UEFA Champions League jugarán su segunda final, justamente a 20 años de la primera. En ese entonces fue derrota frente al Barcelona en el Stade de France, mientras que ahora intentarán vencer al PSG, campeón vigente, en el Puskas Arena de Budapest.