¿Cuándo jugará el Manchester City el partido pendiente de Premier frente al Crystal Palace?

El cierre de la temporada es exigente para todos, y principalmente para los equipos que mantienen viva su ilusión en más de un frente. El Manchester City es uno de ellos, ya que tiene chances de campeonar tanto en la Premier League como en la FA Cup.

En la liga inglesa está segundo a tres puntos del Arsenal, aunque todavía debe el partido de la jornada 31 frente al Crystal Palace. Ese encuentro se había postergado por la participación de Ciudadanos y Gunners en la final de la EFL Cup. A diferencia de los de Guardiola, los de Arteta adelantaron su partido de dicha jornada y están al día.

En la FA Cup alcanzaron la gran final tras ganarle al Southampton en Wembley el pasado fin de semana, y tendrán que enfrentarse el sábado 16 contra el Chelsea para definir al nuevo dueño del trofeo más añejo del planeta fútbol. Los Blues buscarán su novena corona en este certamen, mientras que los Sky Blue intentarán gritar campeón por octava vez en este torneo.

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Alex Pantling - The FA/GettyImages

Ahora, luego de los partidos frente al Everton y el Brentford, el City tendrá que ponerse al día y lo hará en una seguidilla de encuentros fatal, con tres compromisos en menos de una semana.

El primero de la racha será contra el Crystal Palace de Oliver Glasner por el ya mencionado postergado de la jornada 31 el 13 de mayo, mientras que el sábado de esa misma semana disputará la final de la FA Cup ante el Chelsea en Wembley. La seguidilla se cerrará contra el Bournemouth de Andoni Iraola el 19.

Tras eso, les quedará solamente el final de la temporada ante el Aston Villa, donde intentarán confirmar la levantada y arrebatarle al Arsenal el tan preciado trofeo de la Premier League.

Así quedó el calendario del Manchester City

Rival Día Competencia vs. Crystal Palace Miércoles 13 de mayo Premier League vs. Chelsea Sábado 16 de mayo FA Cup - Final vs. Bournemouth Martes 19 de mayo Premier League

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