¿Cuándo podría el Arsenal ganar la Premier League?

El Arsenal derrotó por la mínima diferencia al West Ham el domingo 10 de mayo y está a un paso del título de la Premier League. Los Hammers habían empatado el marcador en los últimos minutos del encuentro, pero el VAR anuló la marcación de manera controvertida. Con este resultado, los Gunners llegaron a 79 puntos y aventajan por cinco unidades al Manchester City.

El equipo dirigido por Mikel Arteta tiene dos partidos por delante en la Premier League y podrían coronarse campeones después de 22 años sin conseguirlo.

Cuándo podría ganar el Arsenal el título de la Premier League

Al Manchester City aún le quedan tres partidos por jugar, empezando por la visita del Crystal Palace el miércoles. El equipo de Pep Guardiola puede alcanzar un máximo de 83 puntos, lo que significa que el Arsenal necesita cinco puntos en sus dos partidos restantes para asegurar el título.

Está claro que la lucha por el título podría definirse en la última jornada si el City gana sus próximos dos partidos, pero otro tropiezo de los Citizens le abriría la puerta a un triunfo anticipado al Arsenal.

West Ham United v Arsenal - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Si el City no logra vencer al Palace el miércoles, el Arsenal podría asegurar el título en su próximo encuentro. Los Gunners son claros favoritos para recibir al descendido Burnley el lunes y confían en conseguir los tres puntos necesarios.

Este escenario se da incluso si el City empata contra el Palace, ya que cualquier resultado que no sea perfecto no es suficiente para el equipo de Guardiola.

¿Qué pasaría si el Manchester City vence al Crystal Palace?

En este escenario, la lucha se prolongará un poco más. Si el City derrota al Palace, se colocarían a dos puntos del Arsenal con dos partidos por jugar para ambos equipos.

Si el Arsenal cumple con su parte del trato contra el Burnley el lunes, la presión recaerá sobre el City, que viajará para jugar contra el Bournemouth un día después sabiendo que una derrota o un empate confirmaría matemáticamente al Arsenal como campeón de la Premier League.

Manchester City v Brentford - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

¿Podría definirse la lucha por el título en la última jornada?

La única forma de que la lucha por el título se decida en la última jornada es que el City siga sumando puntos. La victoria sobre el Crystal Palace es crucial y, dado que es probable que el Arsenal derrote al Burnley, también necesitarán los tres puntos contra el Bournemouth.

Si el Arsenal empata o pierde contra el Burnley, la lucha por el título también se decidiría en la última jornada, suponiendo que el City gane sus partidos anteriores.

Es poco probable que Arsenal y City terminen la temporada empatados a puntos, pero sigue siendo posible. Este escenario se podría dar en los siguientes casos:

Si el Arsenal pierde sus dos partidos restantes y el City consigue una victoria y dos empates.

Si el Arsenal empata sus dos partidos restantes y el City logra dos victorias y un empate.

Si el Arsenal consigue una victoria y un empate, mientras que el City gana sus tres partidos.