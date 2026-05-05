¿Cuándo podría proclamarse campeón de la Premier League el Arsenal?

El 3-3 del Manchester City frente al Everton condicionó el cierre del campeonato. El equipo de Pep Guardiola dejó escapar una ventaja clave y le devolvió la iniciativa al Arsenal, que atraviesa el tramo decisivo con margen de error mínimo, pero con el destino del título en sus propias manos.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Después de varias temporadas persiguiendo al campeón, el conjunto londinense quedó frente a una oportunidad concreta de volver a conquistar la Premier League, algo que no consigue desde 2004. Aunque el calendario todavía presenta obstáculos, la sensación es que la balanza ahora cambió de lado.

Nothing is decided yet 🏆



Who will win the title, @Arsenal or @ManCity? 🤔 pic.twitter.com/WRkan2dZlv — Premier League (@premierleague) May 5, 2026

Tabla actual de la Premier League

Posición Equipo Partidos Diferencia de gol Puntos 1 Arsenal 35 +41 76 2 Manchester City 34 +37 71

El escenario más rápido para la consagración

Existe una combinación de resultados que permitiría que el equipo de Mikel Arteta sea campeón antes de la última jornada.

Primero, el Manchester City debería perder este sabado frente al Brentford; luego, el Arsenal tendría que vencer al West Ham United en Londre. Si después los Citizens no logran derrotar al Crystal Palace el 13 de mayo, el título quedaría matemáticamente definido.

Sin embargo, no será tarea fácil. El West Ham llega como uno de los equipos más competitivos de los últimos meses y, por eso, incluso el propio Thierry Henry, leyenda de los Gunners, eligió la cautela y aseguró que todavía no hay nada definido.

Arsenal v Fulham - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La coronación más temprana del Arsenal

Fecha Partido Resultado necesario Sábado 09 de mayo Manchester City vs Brentford Derrota del City Domingo 10 de mayo West Ham vs Arsenal Victoria del Arsenal Miércoles 13 de mayo Manchester City vs Crystal Palace Derrota o empate del City

Lo más probable: definición en la última fecha

Más allá de ese escenario, todo indica que la definición puede estirarsehasta el 24 de mayo. En esa jornada, el Arsenal visitará al Crystal Palace, mientras que el Manchester City recibirá al Aston Villa.

Con el desgaste de las copas europeas como posible factor y con ambos candidatos enfrentando rivales que podrían llegar con otros objetivos en mente, la pelea sigue abierta. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, los que tienen la ventaja real son los dirigidos por Mikel Arteta.

Partidos restantes en la Premier League

Arsenal Manchester City West Ham - Domingo 10 de mayo (V) Brentford - Sábado 09 de mayo (L) - Crystal Palace - Miércoles 13 de mayo (L) Burnley - Lunes 18 de mayo (L) Bournemouth - Martes 19 de mayo (V) Crystal Palace - Domingo 24 de mayo (V) Aston Villa - Domingo 24 de mayo (L)

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE