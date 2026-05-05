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Sports Illustrated

¿Cuándo podría proclamarse campeón de la Premier League el Arsenal?

El empate del Manchester City ante el Everton reabrió por completo la pelea por la Premier League y ahora los Gunners dependen exclusivamente de sí mismos.
Lucía Domínguez|
Arsenal v Fulham - Premier League
Arsenal v Fulham - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El 3-3 del Manchester City frente al Everton condicionó el cierre del campeonato. El equipo de Pep Guardiola dejó escapar una ventaja clave y le devolvió la iniciativa al Arsenal, que atraviesa el tramo decisivo con margen de error mínimo, pero con el destino del título en sus propias manos.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Después de varias temporadas persiguiendo al campeón, el conjunto londinense quedó frente a una oportunidad concreta de volver a conquistar la Premier League, algo que no consigue desde 2004. Aunque el calendario todavía presenta obstáculos, la sensación es que la balanza ahora cambió de lado.

Tabla actual de la Premier League

Posición

Equipo

Partidos

Diferencia de gol

Puntos

1

Arsenal

35

+41

76

2

Manchester City

34

+37

71

El escenario más rápido para la consagración

Existe una combinación de resultados que permitiría que el equipo de Mikel Arteta sea campeón antes de la última jornada.

Primero, el Manchester City debería perder este sabado frente al Brentford; luego, el Arsenal tendría que vencer al West Ham United en Londre. Si después los Citizens no logran derrotar al Crystal Palace el 13 de mayo, el título quedaría matemáticamente definido.

Sin embargo, no será tarea fácil. El West Ham llega como uno de los equipos más competitivos de los últimos meses y, por eso, incluso el propio Thierry Henry, leyenda de los Gunners, eligió la cautela y aseguró que todavía no hay nada definido.

Mikel Arteta
Arsenal v Fulham - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La coronación más temprana del Arsenal

Fecha

Partido

Resultado necesario

Sábado 09 de mayo

Manchester City vs Brentford

Derrota del City

Domingo 10 de mayo

West Ham vs Arsenal

Victoria del Arsenal

Miércoles 13 de mayo

Manchester City vs Crystal Palace

Derrota o empate del City

Lo más probable: definición en la última fecha

Más allá de ese escenario, todo indica que la definición puede estirarsehasta el 24 de mayo. En esa jornada, el Arsenal visitará al Crystal Palace, mientras que el Manchester City recibirá al Aston Villa.

Con el desgaste de las copas europeas como posible factor y con ambos candidatos enfrentando rivales que podrían llegar con otros objetivos en mente, la pelea sigue abierta. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, los que tienen la ventaja real son los dirigidos por Mikel Arteta.

Partidos restantes en la Premier League

Arsenal

Manchester City

West Ham - Domingo 10 de mayo (V)

Brentford - Sábado 09 de mayo (L)

-

Crystal Palace - Miércoles 13 de mayo (L)

Burnley - Lunes 18 de mayo (L)

Bournemouth - Martes 19 de mayo (V)

Crystal Palace - Domingo 24 de mayo (V)

Aston Villa - Domingo 24 de mayo (L)

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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