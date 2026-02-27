¿Cuándo se juegan los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26?

Atrás quedó la dramática repesca y la mesa quedó servida para los octavos de final de la UEFA Champions League, donde los principales clubes de Europa buscarán meterse entre los mejores ocho de la competencia de clubes más prestigiosa.

Esta instancia del torneo está a la vuelta de la esquina, ya que los partidos de ida se jugarán entre el martes 10 y el miércoles 11 de marzo, y los de vuelta entre el martes 17 y el miércoles 18 del mismo mes.

El cruce más atractivo de los octavos de final será el que tendrá a Real Madrid y Manchester City como protagonistas, mientras que PSG vs Chelsea y Galatasaray vs Liverpool son otras de las atractivas propuestas de la UCL para esta instancia.

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Diego Souto/GettyImages

Completan las llaves los cruces entre FC Barcelona vs Newcastle, Arsenal vs Bayer Leverkusen, Atalanta vs Bayern Múnich, Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid vs Tottenham.

Los Gunners de Mikel Arteta fueron los mejores de la etapa de liguilla con puntaje perfecto, ganando los ocho partidos posibles, y la ilusión de levantar por primera vez la Orejona es total. Lo más cerca que estuvieron fue hace 20 años, cuando perdieron la final frente al FC Barcelona en París.

Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City fueron los otros siete clasificados directamente a octavos. Por su parte, los que superaron la represca fueron Real Madrid, Galatasaray, Bodo/Glimt, Atalanta, Atlético de Madrid, Newcastle, PSG y Bayer Leverkusen.

La gran final se jugará el 30 de mayo en el moderno Puskas Arena de Budapest, la capital de Hungría. El estadio tiene capacidad para 67.000 espectadores y fue inaugurado en noviembre de 2019. Ya recibió una Supercopa de Europa y fue sede de la Eurocopa del 2020, que tuvo como novedad la organización en varios países.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE