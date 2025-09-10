La Selección Argentina ya tiene marcado en el calendario su próximo compromiso luego del exigente cruce frente a Ecuador en Quito, con la cual perdió por la mínima de Enner Valencia desde el manchón penal. El viernes 10 de octubre, la Albiceleste recibirá a Venezuela en un amistoso internacional que servirá como banco de pruebas para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.

El encuentro, que aún aguarda confirmación de horario y sede, aparece como una oportunidad para bajar las revoluciones tras la intensidad de las Eliminatorias y dar minutos a jugadores que vienen pidiendo espacio en la rotación. Scaloni lo sabe: cada amistoso, aunque sin puntos en juego, funciona como ensayo general de cara al gran objetivo, el Mundial 2026.

Scaloni | LUIS ROBAYO/GettyImages

En lo deportivo, el choque con la Vinotinto ofrecerá un reto interesante. Venezuela se ha consolidado como una selección incómoda, competitiva y con un proyecto que apuntaba a clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, aunque al final se diluyó el sueño. Para Argentina, el partido será útil no solo para ajustar automatismos colectivos, sino también para medir fuerzas ante un rival que ha crecido notablemente en la última década.

El gran interrogante pasa, como siempre, por Lionel Messi. Tras ausentarse del viaje a Ecuador por precaución física, el capitán podría volver a vestir la camiseta albiceleste en octubre, aunque su presencia dependerá de cómo evolucione en Inter Miami y de la decisión conjunta con el cuerpo técnico. Su participación, más allá de lo simbólico, sería clave para seguir fortaleciendo la conexión con los hinchas en un duelo como local.

Tras la derrota frente a Ecuador 🇪🇨



❌🇦🇷 ARGENTINA DEJARÁ DE SER 1ª EN RANKING FIFA DESPUÉS DE DOS AÑOS Y MEDIO.



Será TERCERA, detrás de España y Francia. ⚠️ pic.twitter.com/ORr3zUY9zy — TERADEPORTES (@Teradeportes) September 10, 2025

En definitiva, el amistoso ante Venezuela será mucho más que un simple partido de preparación. Representa un puente entre la intensidad de las Eliminatorias y el camino hacia 2026, una chance para ver nuevos nombres, recuperar a las figuras y mantener viva la ilusión de un campeón del mundo que no deja de mirar al futuro.