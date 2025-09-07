¿Cuándo volverá a jugar la selección española?

La selección española encara con ambición su calendario de clasificación rumbo al Mundial 2026. Luego de golear 6-0 a la selección de Turquía, en Konya, con hat trick de Mikel Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran Torres, en el duelo correspondiente a la jornada dos del Grupo E, el combinado dirigido por Luis de la Fuente ya tiene marcado en rojo su próximo compromiso.

España recibirá a Georgia el sábado 11 de octubre de 2025, en territorio nacional, en una cita clave para mantener el liderato del grupo.

🔥🇪🇸¡GOLAZO DE ESPAÑA!



Pedri adelanta a España 🇪🇸 con este golazo ante Turquía 🇹🇷



pic.twitter.com/ktjguYOgUE — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) September 7, 2025

El duelo llega en un momento determinante del proceso clasificatorio. Con Bulgaria como rival de entidad, y una Georgia en pleno crecimiento futbolístico, la Roja sabe que no puede permitirse tropiezos en casa. El objetivo es claro: asegurar cuanto antes la primera plaza que da acceso directo al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Oyarzabal | NIKOLAY DOYCHINOV/GettyImages

El partido frente a los georgianos, además, permitirá a España reencontrarse con su afición tras dos salidas consecutivas. El regreso al calor del público local siempre supone un estímulo extra para un vestuario que combina experiencia y juventud. Jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams o Pedri serán, previsiblemente, protagonistas en un equipo que quiere imponer su estilo ofensivo y dominante desde el inicio.

Georgia, por su parte, se ha consolidado como un adversario incómodo. Su estrella Khvicha Kvaratskhelia, figura del Napoli, representa la principal amenaza para la defensa española. El conjunto del Cáucaso ha demostrado en los últimos años que puede competir de tú a tú contra selecciones históricas, lo que añade un componente de riesgo al enfrentamiento.

Con Turquía aún fresca en la memoria, la selección española ya empieza a preparar lo que será un nuevo examen en octubre. La cita frente a Georgia no solo pondrá a prueba la solidez del proyecto de De la Fuente, sino que también marcará el pulso de una clasificación que no concede margen para relajaciones.