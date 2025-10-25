¿Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami en los playoffs de la MLS tras vencer 3-1 al Nashville?

El Inter Miami arrancó con paso firme su participación en los playoffs de la MLS 2025. El viernes 24 de octubre, en el Chase Stadium de Florida, el equipo dirigido por Javier Mascherano derrotó 3-1 al Nashville SC, en un encuentro donde Lionel Messi volvió a brillar con luz propia al marcar un doblete.

El conjunto de Miami aprovechó su condición de local y el apoyo de su gente para dar un golpe de autoridad en la primera ronda. Desde los primeros minutos, el cuadro rosa impuso su estilo, moviendo el balón con paciencia y precisión. Messi abrió el marcador al minuto 19 tras una gran combinación colectiva; Allende aumentó la ventaja con un remate certero, y en el tiempo añadido, el astro argentino sentenció el partido con su segundo gol, confirmando una noche de dominio absoluto, el cual se vio ligeramente empeñado cuando Hany Mukhtar descontó para los visitantes en los minutos finales, sin que el gol tuviera gran impacto en el resultado.

Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup Playoffs | Carmen Mandato/GettyImages

Tras este resultado, la pregunta es inevitable: ¿cuándo vuelve a jugar el Inter Miami en los playoffs de la MLS?

¿Cuándo?: 1° de noviembre

Lugar: Nashville, Tennessee

Estadio: Geodis Park

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

El equipo visitará al Nashville SC para disputar el segundo encuentro de la serie. A diferencia de otras ligas, la MLS cuenta con un formato peculiar: los playoffs se juegan al mejor de tres partidos. Los goles marcados en el primer duelo no tienen peso alguno, y si un equipo gana el segundo partido en tanda de penales, automáticamente se fuerza un tercero y definitivo.

Esto significa que, pese a su ventaja de 3-1, el Inter Miami aún no tiene asegurado su pase a la siguiente ronda. Si logra vencer nuevamente el 1° de noviembre, avanzará de forma directa. En cambio, si Nashville consigue igualar la serie —sin importar el marcador—, el desenlace se decidirá en un tercer encuentro programado para el viernes 7 de noviembre.