¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester City tras el empate ante el Bournemouth?

El Manchester City empató frente al Bournemouth por 1-1 por el gol de Eli Kroupi y tanto de Haaland. Así, se despidió de la lucha por la Premier League, entregándole en bandeja el título al Arsenal, que se consagró por primera vez en más de dos décadas.

Ahora, a los Ciudadanos solamente les queda una última parada antes del receso de verano: recibirán al Aston Villa de Unai Emery el domingo 24 de mayo desde las 17:00, hora de España, por la jornada 38 de la Premier League. Este será el último partido de Pep Guardiola, que se marchará del City tras diez años al mando del equipo.

Manchester City v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Por su parte, el Aston Villa intentará terminar cuarto en la Premier League, aunque ya tienen asegurada su clasificación a la próxima UEFA Champions League. Además, jugarán este miércoles la gran final de la UEFA Europa League en Estambul ante el Friburgo alemán, buscando por primera vez en décadas un trofeo internacional.

Pep Guardiola se marcha del Manchester City con una huella indeleble marcada en los corazones ciudadanos: bajo su mando consiguieron seis temporadas de la Premier League, cinco EFL Cup, tres Community Shield, dos FA Cup, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. La Orejona fue el objetivo más preciado desde su llegada y se hizo esperar hasta la temporada 2022/23, cuando vencieron al Inter de Milán con gol de Rodri en Estambul.

Pep Guardiola, head coach of Manchester City FC, poses for a | Nicolò Campo/GettyImages

El Manchester City termina la temporada 2025/26 con dos títulos: la FA Cup y la EFL Cup. En la primera venció en la final al Chelsea por 1-0 gracias al gol de Antoine Semenyo, mientras que en la segunda derrotaron al Arsenal, que fue su gran competidor a lo largo de la campaña, por 2-0 con doblete de Nico O'Reilly. En la UEFA Champions League llegaron hasta los octavos de final, mientras que en la Premier League terminarán segundos.