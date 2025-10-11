¿Cuándo vuelve a jugar España tras su victoria ante Georgia?

La selección española se midió ante Georgia en la eliminatoria de UEFA para el mundial de 2026. La Furia Roja se impuso por marcador de 2-0 gracias a los goles de Yéremy Pino y Mikel Oyarzábal. Gracias a este resultado, el cuadro ibérico llegó a nueve unidades tras tres partidos disputados.

Ahora, los de Luis de la Fuente tendrán su segundo partido en este parón internacional el próximo martes a las 20:45 (hora local) frente a Bulgaria por la cuarta jornada de las Eliminatorias. El partido será nuevamente en casa, cambiando el Martínez Valero de Alicante por José Zorrilla de Valladolid como sede.

En la doble fecha FIFA de noviembre se medirán nuevamente con los georgianos, esta vez en Tíflis, y recibirán a Turquía en el estadio de La Cartuja de Sevilla para cerrar su participación en las Eliminatorias, donde seguramente saquen su pasaje directo a la Copa del Mundo del próximo año.

Real Valladolid CF v Athletic Club - LaLiga Santander | Angel Martinez/GettyImages

España lidera el grupo E con nueve puntos sobre misma cantidad posible, confeccionando así un puntaje perfecto. Además, sigue con su arrollador andar goleador camino a una Copa del Mundo donde será candidato al título junto con otras selecciones como Argentina, Francia, Alemania, Brasil e Inglaterra, más alguna sorpresa que pueda colarse.

La Furia Roja viene de ganar la Eurocopa y de ser finalista de la UEFA Nations League, por lo que pensar en que llegue a instancias definitorias del Mundial no es nada descabellado. Los de Luis de la Fuente intentarán cambiar la mala imagen que dejaron en Qatar, donde fueron eliminados en octavos de final frente a Marruecos, la cenicienta de esa edición de la competencia, por penales.