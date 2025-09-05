Cuándo vuelve a jugar la selección Argentina tras la goleada a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

El seleccionado argentino se enfrentará al conjunto ecuatoriano, por la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El equipo de Lionel Scaloni se quedó con el triunfo por 3-0 con goles de Lionel Messi por duplicado y Lautaro Martínez, y con este resultado se ubica primero en la tabla de posiciones con 38 unidades, siendo el mejor de la tabla clasificatoria y sin posibilidad de perder ese lugar.

Por otro lado, fue el último partido oficial de Lionel Messi en suelo argentino. El astro argentino no volverá a jugar en nuestro país por los 3 puntos y confirmó que no viajará a Quito para la última jornada del próximo martes.

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcos Brindicci/GettyImages

Para cerrar las Eliminatorias sudamericanas, Argentina se va enfrentar a Ecuador, el próximo martes 9 de septiembre a las 20.00 (Hora Argentina), en el estadio Monumental Banco Pichincha. El conjunto argentino buscará cerrar la clasificación con una victoria. El mismo se llevará a cabo en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, ubicado en Guayaquil. Como ambos seleccionados ya están clasificados al Mundial, el partido no afectará en le lucha por la clasificación al repechaje.

Argentina v Ecuador - CONMEBOL Copa America USA 2024 | Logan Riely/GettyImages

El último partido entre las dos selecciones, fue el 7 de julio de 2024, por los cuartos de final de la Copa América 2024. La Albiceleste se impuso 4-2 en los penales, con Emiliano Martínez como figura, luego de que en los 90 minutos el resultado fuera 1-1.

Será el último partido de la clasificación y luego en octubre y noviembre se jugarán amistosos en el parón de fecha FIFA, contra Venezuela en Miami y Puerto Rico en Chicago. Por su parte, la fecha FIFA de noviembre, que abarca del 10 al 18 de ese mes, se jugará en Luanda, Angola, y Kerala, India. En esta caso, los oponentes están por definirse.

