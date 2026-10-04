¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Argentina tras aplastar 7-0 a Burkina Faso?

Este sábado en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, la selección de Argentina se dio un verdadero festín al aplastar 7-0 a su similar de Burkina Faso, luego de las anotaciones de Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, además de un autogol de Moumoni Diallo.

‼️🇦🇷🇧🇫 ARGENTINA GOLEÓ A BURKINA FASO.



Con cinco goles en el primer tiempo, el seleccionado de Lionel Scaloni cosechó una victoria en el segundo amistoso de los tres que tiene programados en la fecha FIFA.



El martes será vs. Benín en la despedida de Lionel Messi. pic.twitter.com/5aklE6jDt2 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 4, 2026

Con esto, La Albiceleste sumó su segundo trinfo al hilo en esta Fecha FIFA, ya que anteriormente goleó 4-0 a Bolivia con anotaciones de Lautaro, Paz, Cristian Romero y José López, esto en el Estadio Martio Alberto Kempes de Córdoba.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

Lionel Scaloni y compañía comenzarán a prepararse para su último encuentro de la Fecha FIFA, el cual será contra Benín en el Estadio Monumental, el próximo martes 6 de octubre, un partido de suma importancia por lo que engloba: la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.



Sin duda alguna, La Caldera Infernal es un sitio especial para el campeón del mundo, ya que es el inmueble donde más goles marcó vistiendo la casaca nacional con 19. En total, La Pulga disputó en dicho escenario 28 partidos, logrando un saldo de 22 triunfos y seis empates, sin que nunca haya conocido la derrota. Su primer tanto con La Albiceleste se dio en el 2008 frente a Uruguay en las Eliminatorias CONMBEOL y más adelante vinieron un hat-trick contra Bolivia en el 2021 y 2024, además de un doblete ante Venezuela en el 2025.

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En menos de 2 horas, los fanáticos arrasaron con los tickets para la despedida de LIONEL MESSI de la SELECCIÓN ARGENTINA y el Monumental lucirá lleno en el amistoso contra Benín.



🔟 Será el próximo 6 de octubre y el capitán dirá… pic.twitter.com/wGMbtTBsNo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 24, 2026

Fue en el 2023 cuando el River Plate le regaló a su familia un palco en el estadio, ubicado en la tribuna San Martín, junto al sector Sívori, y personalizado con imágenes de capitán y la Copa del Mundo. El inmueble marca muy buenos recuerdos para el rosarino, quien dice adiós al combinado nacional tras 21 años de haberlo defendido, participando en seis Mundiales, adjudicándose dos Copa América, una Finalísima y la Copa del Mundo 2022, sin dejar de lado que coleccionó 125 goles en más de 200 participaciones siendo el máximo anotador en la historia de Argentina.



Finalmente, sobre la posibilidad de llevar más cotejos de la selección argentina al interior del país, Lionel Scaloni comentó: “Vamos a intentar jugar en el interior, claro que sí, porque se merece todo el mundo ver a la selección. Lo que pasa es que en la cancha de River entra gente, ¿eh?. Y ya sabemos lo que genera eso”.