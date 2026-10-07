¿Cuándo vuelve a jugar la selección de México tras perder 0-2 con Chile?

Lamentablemente para Rafael Márquez, su proceso al frente de la selección de México arrancó de manera muy negativa porque luego de cuatro partidos no pudo conocer la victoria, sumando dos empates y dos descalabros, el último este martes frente a Chile por marcador de 2-0 gracias a Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

❌🇲🇽 ¡OTRA DERROTA DE MÉXICO!



La selección de Rafa Márquez sigue sin levantar, ahora pierden ante Chile 🇨🇱 en Los Ángeles.



Durante la fecha FIFA, el Tricolor perdió 2 y empató 2 ⚠️



¿Preocupa el nivel del equipo mexicano después del Mundial? 🥲 pic.twitter.com/Lfrl8NEkSs — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 7, 2026

Pese a esto, hay total respaldo y confianza en el trabajo del Káiser, que tendrá que sacar conclusiones rápidas, ya que aún hay más trabajo por delante en este 2026, pues habrá que enfocarse totalmente en la CONCACAF Nations League.

¿Cuándo vuelve a jugar México tras caer ante Chile?

El Tricolor ya tiene en agenda su próximo compromiso. El lunes 9 de noviembre , la selección visitará a Jamaica para los cuartos de final de la Nations League. Justamente este martes a través de sus redes sociales, el combinado nacional dio a conocer la información sobre el partido. Aunque el primer juego será en el Independence Park de Kingston, la vuelta se celebrará en el Estadio BBVA de Monterrey, el 17 de noviembre.



Los Reggae Boys llegaron a esta fase tras calificar como segundos del Grupo B de la Liga A, siendo superados solamente por Guatemala, que tiene como timonel al mexicano Luis Fernando Tena. Los jamaicanos hicieron siete puntos (+2), los mismos que los chapines, pero estos quedaron con +6. Jamaica le pegó 3-2 a Guatemala, después perdió frente a Honduras por la mínima. Más adelante, los caribeños doblegaron 0-2 a El Salvador y finalmente, igualaron 1-1 con los catrachos.

Incondicionales, tenemos rival🏟️💚



Nos enfrentaremos a Jamaica en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf. 🇲🇽🆚🇯🇲.



Nos vemos en Monterrey ⛰️. pic.twitter.com/MMxfANqGWN — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 6, 2026

Mientras México y Jamaica buscarán el boleto a las semifinales del campeonato, Haití le hará los honores a los Estados Unidos, Guatemala chocará contra Canadá y por último, Curazao querrá hacer historia ante Panamá.



El último encuentro entre aztecas y jamaicanos acabó 1-0 a favor de los primeros de la mano de Gerardo Arteaga, correspondiente al Grupo B de la Copa América 2024. Antes de eso, en la final de la Copa Oro 2023, El Tricolor goleó 0-3 a través de Henry Martín, Luis Chávez y Roberto Alvarado. Más atrás hubo un empate 2-2 y otro 1-1 en la Nations League, además un 2-1 a favor de los mexicanos en Eliminatorias de CONCACAF.