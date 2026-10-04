¿Cuándo vuelve a jugar la selección de México tras ser goleada 3-0 por los Estados Unidos?

Triste panorama para el histórico Rafael Márquez, ya que su gestión al frente de la selección de México no ha sido la mejor, al menos en este arraque. Tras tres partidos, El Káiser no ha podido conocer el triunfo, ya que inició empatando 1-1 con Colombia, gracias a Gilberto Mora, para luego igualar 1-1 ante Perú, con Víctor Guzmán como anotador. Finalmente, este sábado se llevó una escandalosa goleada de 3-0 a manos de los Estados Unidos, gracias a errores puntuales del arquero Raúl Rangel y Diego Campillo, aparte se quedaron con diez hombres en el segudo lapso por la expulsión de Mateo Chávez al agredir a un rival.

¡ESTADOS UNIDOS GOLEA A MÉXICO! 🇲🇽 ❌🚨



En una noche llena de errores en la defensa mexicana que fue aprovechada por Estados Unidos con anotaciones de Hall al 26’, Sullivan al 62’ y Tillman al 85'.



En las 3 anotaciones hubo errores, la presión el escenario le jugó en contra a… pic.twitter.com/dXeQIO98nb — Andre Marín (@andremarinpuig) October 4, 2026

Para este juego contra el vecino incómodo, el formado en los Rojinegros del Atlas echó mano de hombres experimentados como El Tala Rangel, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Orbelín Pineda, Erik Lira, Roberto Alvarado y Santiago Giménez, todos ellos como titulares, sin embargo, eso no sirvió de mucho.



En el minuto 28, Giovanni Reyna lanzó un disparo que fácilmente pudo haber sido detenido por el guardameta, no obstante, dejó el rebote para que Julian Hall apareciera y abriera el camino para el Team USA. Se esperaba que en el complemento México tuviera respuesta, mas vino otro error de Rangel, quien se equivocó al salir jugando entregando la redonda a Cavan Sullivan, que no despedició la oportunidad para incrementar la ventaja.



Después de eso, la situación se puso intensa hasta que Chávez fue expulsado de forma directa al 67’ por abofetear en el rostro a Sebastian Berhalter. Para el 84’, una equivocación más se hizo presente con El Tricolor. Álvaro Fidalgo retrocedió la pelota con Campillo dejando que Malik Tillman se le adelantara para sacar un potente disparo que dejó sin oportunidad al guardameta.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

🇲🇽✨ ¡COMIENZA UNA NUEVA ILUSIÓN!



México vuelve a la cancha para medirse ante Estados Unidos 🇺🇸, Colombia 🇨🇴, Perú 🇵🇪 y Chile 🇨🇱 🔥⚽️



Cuatro pruebas, nuevas emociones y el mismo sueño 💚



Vívelos por @MiCanal5 📺 pic.twitter.com/XCM2d4Z3vN — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 15, 2026

Afortunadamente para El Príncipe de Cataluña todavía tiene un chance más de sumar su primera victoria como seleccionador. Su próxima prueba será este martes 6 de octubre cuando se mida a Chile en Los Ángeles, con lo que se cerrará esta serie de partidos amistosos de la Fecha FIFA.



El último encuentro entre mexicanos y chilenos acabó 2-2 el 8 de diciembre del 2021. Aquella vez, Santi Giménez mrcó primero, pero Iván Morales halló la igualada. Jordan Silva devolvió la ventaja a los aztecas, mas Pablo Parra puso las cifras defintiivas. Previo a esto, hubo un 3-1 a favor del Tricolor, un 0-1 para La Roja, el inolvidable 0-7 que los andinos lograron en la Copa América Centenario 2016 y finalmente, un 1-0 logrado por los de la CONCACAF.