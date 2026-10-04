¿Cuándo vuelve a jugar la selección de México tras ser goleada 3-0 por los Estados Unidos?
Triste panorama para el histórico Rafael Márquez, ya que su gestión al frente de la selección de México no ha sido la mejor, al menos en este arraque. Tras tres partidos, El Káiser no ha podido conocer el triunfo, ya que inició empatando 1-1 con Colombia, gracias a Gilberto Mora, para luego igualar 1-1 ante Perú, con Víctor Guzmán como anotador. Finalmente, este sábado se llevó una escandalosa goleada de 3-0 a manos de los Estados Unidos, gracias a errores puntuales del arquero Raúl Rangel y Diego Campillo, aparte se quedaron con diez hombres en el segudo lapso por la expulsión de Mateo Chávez al agredir a un rival.
Para este juego contra el vecino incómodo, el formado en los Rojinegros del Atlas echó mano de hombres experimentados como El Tala Rangel, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Orbelín Pineda, Erik Lira, Roberto Alvarado y Santiago Giménez, todos ellos como titulares, sin embargo, eso no sirvió de mucho.
En el minuto 28, Giovanni Reyna lanzó un disparo que fácilmente pudo haber sido detenido por el guardameta, no obstante, dejó el rebote para que Julian Hall apareciera y abriera el camino para el Team USA. Se esperaba que en el complemento México tuviera respuesta, mas vino otro error de Rangel, quien se equivocó al salir jugando entregando la redonda a Cavan Sullivan, que no despedició la oportunidad para incrementar la ventaja.
Después de eso, la situación se puso intensa hasta que Chávez fue expulsado de forma directa al 67’ por abofetear en el rostro a Sebastian Berhalter. Para el 84’, una equivocación más se hizo presente con El Tricolor. Álvaro Fidalgo retrocedió la pelota con Campillo dejando que Malik Tillman se le adelantara para sacar un potente disparo que dejó sin oportunidad al guardameta.
¿Cuándo vuelve a jugar México?
Afortunadamente para El Príncipe de Cataluña todavía tiene un chance más de sumar su primera victoria como seleccionador. Su próxima prueba será este martes 6 de octubre cuando se mida a Chile en Los Ángeles, con lo que se cerrará esta serie de partidos amistosos de la Fecha FIFA.
El último encuentro entre mexicanos y chilenos acabó 2-2 el 8 de diciembre del 2021. Aquella vez, Santi Giménez mrcó primero, pero Iván Morales halló la igualada. Jordan Silva devolvió la ventaja a los aztecas, mas Pablo Parra puso las cifras defintiivas. Previo a esto, hubo un 3-1 a favor del Tricolor, un 0-1 para La Roja, el inolvidable 0-7 que los andinos lograron en la Copa América Centenario 2016 y finalmente, un 1-0 logrado por los de la CONCACAF.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.