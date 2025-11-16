¿Cuándo vuelven a jugar el Inter Miami y Lionel Messi en la MLS tras la Fecha FIFA?

La Fecha FIFA de noviembre es crucial para varios jugadores de la Major League Soccer, mientras algunos mantienen su preparación, otros pueden asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de FIFA de 2026 con sus respectivas selecciones nacionales.

Muchos jugadores de MLS entrarán en acción internacional, para ayudar a sus selecciones a conseguir el boleto al torneo del que participarán 48 naciones o mantener la actividad en los juegos de preparación en la que también será la última actividad de selecciones nacionales hasta el mes de marzo.

La fecha de la semifinal de conferencia: Cincinnati vs Inter Miami

El Inter Miami junto con su capitán y goleador, Lionel Messi, volverán a jugar en la en la MLS el domingo 23 de noviembre de 2025, en las semifinales de la Conferencia Este de los playoffs de la MLS Cup.

El partido será de visitante contra el FC Cincinnati en el TQL Stadium, a las 17:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (México) y 23:00 horas (España) y se transmitirá por MLS Season Pass en Apple TV.

Este encuentro marca el regreso tras la pausa por la Fecha FIFA de noviembre de 2025, que interrumpió los playoffs para permitir las convocatorias internacionales (como la de Messi y De Paul con Argentina).

Es un partido de eliminación directa, con el ganador avanzando a la final de conferencia previo a la gran final de la MLS Cup donde se medirán al mejor de la Conferencia Oeste.

El conjunto de las garzas se clasificó tras vencer al Nashville SC en la Primera Ronda en la serie al mejor de 3 (serie 2-1), mientras que el Cincinnati eliminó a Columbus Crew de igual manera ganado dos de tres partidos en la Primera Ronda.