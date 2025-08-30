Este jueves 28 de agosto se realizó el sorteo de la fase de liga de la Champions League. Por segundo año consecutivo, el máximo torneo continental por equipos de Europa se jugará con este nuevo sistema, que tiene una fase de liga en la que cada uno de los 36 equipos participantes disputa un total de ocho encuentros, de local y visitante.

El equipo de Mikel Arteta llegó la pasada campaña hasta las semifinales de la máxima competición europea. Un duelo por todo lo alto contra el PSG acabó con sus aspiraciones, pero pudieron irse muy contentos con su papel tras eliminar al vigente campeón, Real Madrid, en los cuartos de final tras una eliminatoria muy desequilibrada en favor del combinado londinense.

¿Cuándo y contra quién debuta el Arsenal en la Champions League 2025/26?

El conjunto gunner debutará el 16 de septiembre en San Mamés contra el Athletic club de Bilbao a las 10:45 horas (México), 12:45 horas (ET) y 18:45 horas (España).

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025/26?

Jornada 1 : 16–18 de septiembre de 2025

: 16–18 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025

: 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025 Jornada 3 : 21-22 de octubre de 2025

: 21-22 de octubre de 2025 Jornada 4 : 4-5 de noviembre de 2025

: 4-5 de noviembre de 2025 Jornada 5 : 25-26 de noviembre de 2025

: 25-26 de noviembre de 2025 Jornada 6 : 9-10 de diciembre de 2026

: 9-10 de diciembre de 2026 Jornada 7 : 20-21 de enero de 2026

: 20-21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cómo funciona la fase de liga de la Champions League?

Como ya sucedió la pasada temporada, la fase de la liga reemplaza a la tradicional fase de grupos. Los 36 equipos participantes jugarán ocho partidos contra rivales de todos los bombos, cuatro en casa y cuatro fuera.



Los ocho mejores equipos de la liga se clasificarán directamente para los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen del noveno al vigésimo cuarto puesto competirán en una eliminatoria de 'play-off' para avanzar a la fase eliminatoria.



Los equipos que terminen en las posiciones 25 y posteriores quedarán eliminados del torneo.

¿Cuándo comienza la Champions League 2025/26?

La fase de la liga de la Champions League 2025/26 dará comienzo el 16 de septiembre. Durante esta etapa, cada equipo jugará ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante), enfrentándose a rivales de todos los bombos.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2025/26?

La gran final de la Champions League 2025/26 está programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría, donde los mejores equipos de Europa lucharán por levantar el prestigioso trofeo y suceder al PSG en el palmarés de los campeones.