¿Cuándo y contra quién debuta el Barcelona en la Champions League 2025/26?

Este jueves 28 de agosto se realizó el sorteo de la fase de liga de la Champions League. Por segundo año consecutivo, el máximo torneo continental por equipos de Europa se jugará con este nuevo sistema, que tiene una fase de liga en la que cada uno de los 36 equipos participantes disputa un total de ocho encuentros, de local y visitante.

La temporada pasada, el Barcelona se quedó a nada de llegar al partido decisivo. De hecho, si el Inter no hubiese empatado el partido en los minutos finales, los culés habrían sido el rival del PSG. Pero no pudo ser.



En la edición 2025/26, los de Hansi Flick tendrán muy duros rivales pero hasta este sábado no se sabía cuándo sería el debut.

¿Cuándo y contra quién debuta el Barcelona en Champions League 2025/26?

El FC Barcelona debutará esta temporada en la Champions League el jueves 18 de septiembre en el estadio del Newcastle a las 13:00 horas (México), 15:00 horas (ET) y 19:00 horas (España).

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025/26?

Jornada 1 : 16–18 de septiembre de 2025

: 16–18 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025

: 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025 Jornada 3 : 21-22 de octubre de 2025

: 21-22 de octubre de 2025 Jornada 4 : 4-5 de noviembre de 2025

: 4-5 de noviembre de 2025 Jornada 5 : 25-26 de noviembre de 2025

: 25-26 de noviembre de 2025 Jornada 6 : 9-10 de diciembre de 2026

: 9-10 de diciembre de 2026 Jornada 7 : 20-21 de enero de 2026

: 20-21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cómo funciona la fase de liga de la Champions League?

Como ya sucedió la pasada temporada, la fase de la liga reemplaza a la tradicional fase de grupos. Los 36 equipos participantes jugarán ocho partidos contra rivales de todos los bombos, cuatro en casa y cuatro fuera.



Los ocho mejores equipos de la liga se clasificarán directamente para los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen del noveno al vigésimo cuarto puesto competirán en una eliminatoria de 'play-off' para avanzar a la fase eliminatoria.



Los equipos que terminen en las posiciones 25 y posteriores quedarán eliminados del torneo.

¿Cuándo comienza la Champions League 2025/26?

La fase de la liga de la Champions League 2025/26 dará comienzo el 16 de septiembre. Durante esta etapa, cada equipo jugará ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante), enfrentándose a rivales de todos los bombos.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2025/26?

La gran final de la Champions League 2025/26 está programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría, donde los mejores equipos de Europa lucharán por levantar el prestigioso trofeo y suceder al PSG en el palmarés de los campeones.